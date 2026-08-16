Камера «не заметила» ремень: девушка получила штраф из-за пышных форм

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 35 0

Ошибочное постановление удалось отменить после личного обращения в ГИБДД.

Можно ли отменить штраф за непристегнутый ремень

Фото: 5-tv.ru

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Камера оштрафовала красноярку за непристегнутый ремень из-за пышных форм

Жительнице Красноярска пришлось доказывать в ГИБДД свою невиновность после того, как дорожная камера ошибочно оштрафовала ее за непристегнутый ремень. Об этом сообщило издание Регнум.

Девушка ехала в машине на пассажирском сиденье, когда камера решила, что она нарушает правила. На самом деле ремень был на месте, но из-за пышных форм техника «не увидела» его под одеждой.

Девушке не удалось оспорить штраф онлайн, и ей пришлось лично приехать в ГИБДД.

«У меня действительно при пристегнутом ремне вот так может футболка нахлестнуться на ремень, и когда я сидела, подавшись вперед с телефоном, камера посчитала, что я не пристегнута. Хотя там видно часть ремня», — поделилась пострадавшая.

Сотрудники Госавтоинспекции посмотрели фотографию, быстро убедились в ошибке техники и отменили постановление — процедура заняла всего пять минут.

Девушка отметила, что не имеет претензий к инспекторам. Ее история стала популярной в соцсетях: оказалось, что многие сталкивались с похожими ошибками камер из-за особенностей своей фигуры.

Ранее 5-tv.ru писал о другом необычном случае со штрафом. В Петербурге с местной жительницы попытались взыскать 40,9 миллиона рублей за неоплаченную парковку. В ФССП предположили, что огромная сумма могла появиться из-за ошибки при оформлении взыскания, а уже через два дня производство отменили.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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