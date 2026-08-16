МЧС Киргизии объяснило, почему спасатели не могут подняться к Наговициной

Спасатели не могут подняться к телу Наговициной без гарантий безопасности

Эвакуация тела российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы в Киргизии пока невозможна из-за сложных погодных условий и технических ограничений спасательной техники. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС республики.

В ведомстве отметили, что погода в районе происшествия способна резко меняться, поэтому перед проведением любых работ специалисты обязаны оценить возможные риски.

«МЧС не может направлять спасателей в условия, при которых проведение операции не имеет достаточных гарантий безопасности», — заявили в министерстве.

При этом даже улучшения погоды будет недостаточно для начала эвакуации. Имеющийся у киргизского МЧС вертолет Airbus H-125 способен выполнять посадку на высоте до 7010 метров. Предполагаемое место нахождения Наговициной расположено примерно на отметке 7102 метра.

Наговицина получила травму ноги 12 августа 2025 года во время спуска с пика Победы — высочайшей точки Тянь-Шаня. Несколько попыток оказать ей помощь предпринимали другие альпинисты, однако из-за тяжелых погодных условий спасти россиянку не удалось. Один из участников спасательной операции погиб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело российской альпинистки Натальи Наговициной можно эвакуировать с помощью специальной группы или тяжелого беспилотника. Старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников рассказал, что для первого варианта потребуется команда как минимум из восьми подготовленных альпинистов. Они должны будут подняться на высоту около 7,2 тысячи метров, извлечь тело и вручную спустить его по сложному рельефу. Вторым вариантом может стать тяжелый беспилотник, способный работать на высоте до семи тысяч метров и перевозить груз массой до 100 килограммов. По словам специалиста, такие аппараты есть у Китая.

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