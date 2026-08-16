Деньги на ветер: главные ошибки родителей при выборе репетитора

Высокая цена и диплом вуза не гарантируют хорошего репетитора для ребенка

Перед началом нового учебного года многие родители штурмуют сайты объявлений в поисках репетиторов. Дополнительные занятия помогают подтянуть пропущенные темы, подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ или просто избавиться от страха перед сложным предметом. Однако высокий ценник и дипломы престижных вузов вовсе не гарантируют, что педагог подойдет именно вашему ребенку.

На что обратить внимание при выборе специалиста, как уберечься от потери денег и оценить реальный прогресс — в материале 5-tv.ru.

Точная цель

Прежде чем начинать поиски, необходимо честно ответить на вопрос, чего именно вы ждете от занятий. Одно дело — помочь младшекласснику с выполнением домашних заданий или разобрать пропущенную из-за болезни тему. Совсем другое — натаскать выпускника на конкретные типы заданий для государственного экзамена.

Для разовых задач вполне подойдет энергичный студент старших курсов, а вот для системной подготовки к поступлению лучше искать опытного преподавателя с хорошим знанием экзаменационных критериев.

Стиль работы педагога

Важно обратить внимание на образование специалиста, его стаж и профильную аудиторию. Педагог, который отлично объясняет физику старшеклассникам, может не найти подход к пятикласснику.

Заранее надо уточнить формат уроков, их длительность, а также то, предоставляет ли репетитор собственные учебные материалы. Это убережет от неожиданных трат на покупку дорогих пособий и учебников.

Проверьте «химию» и комфорт ребенка

Даже самый заслуженный учитель не принесет пользы, если ребенок будет идти на урок как на каторгу. После первых занятий нужно обязательно поговорить с ребенком. Спросить, понятны ли ему объяснения, не боится ли он задавать вопросы и не испытывает ли сильного стресса.

Комфортный эмоциональный климат — главное условие для успешного и легкого обучения.

Финансовые правила на берегу

До первого перевода денег надо четко обсудить правила оплаты, задержек и переносов. Узнать, за сколько часов нужно предупреждать об отмене занятия, пересчитывается ли стоимость при болезни ребенка и можно ли вернуть деньги за неиспользованные уроки.

Все ключевые договоренности лучше сразу зафиксировать в простом письменном виде или хотя бы сохранить в переписке в мессенджере.

Как понять, что выбор сделан правильно

Главный показатель эффективности — это не похвала преподавателя, а уверенность самого школьника. Ребенок должен постепенно перестать бояться предмета, самостоятельно справляться с контрольными и видеть собственный рост.

Если спустя месяц-полтора регулярных уроков школьник по-прежнему не понимает тему, а оценки остаются на прежнем уровне, стоит откровенно поговорить с педагогом или без колебаний сменить специалиста. Дополнительные занятия должны давать результат, а не превращаться в бессмысленную трату семейного бюджета.

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