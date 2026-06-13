В Литве перепутали дрон с метеозондом

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Алена Куликова
Алена Куликова 32 0

Представители военной структуры объявили тревогу, и подняли самолеты на перехват.

Жителей Вильнюса ошибочно предупредили о ракетной опасности

Фото: www.globallookpress.com/NASA

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В центре управление кризисными ситуациями Литвы перепутали дрон с метеозондом

В воздушном пространстве Литвы был замечен неизвестный объект, который изначально приняли за военный беспилотник. Об этом сообщил Национальный центр управления кризисными ситуациями Литвы (NCMC).

Представители военной структуры объявили тревогу, и подняли самолеты на перехват. Жители Вильнюса также получили предупреждения о ракетной опасности.

Однако позже в литовском кризисном центре уточнили: обнаруженный объект оказался не дроном, а обычным метеорологическим зондом. Такие устройства используются для сбора данных об атмосферном давлении, температуре и влажности воздуха.

Ошибка в идентификации произошла на этапе первичного анализа радарных данных. Военная тревога была отменена после того, как специалисты подтвердили истинную природу объекта. Инцидент не привел к боевому применению авиации или другим экстренным мерам.

Инцидент демонстрирует, как даже штатные гражданские устройства могут вызывать повышенную реакцию систем ПВО в условиях напряженной обстановки в регионе.

Ранее сообщил, что за последние три месяца на территории стран Евросоюза произошло 11 инцидентов, связанных с украинскими беспилотниками.

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