ВСУ ударили по пассажирскому автобусу на границе с Белоруссией

ВСУ атаковали автобус на таможенном переходе «Красный камень» в Брянской области, на границе с Белоруссией — есть раненые. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Известно, что автобус следовал по маршруту Минск — Анапа и остановился на переходе для оформления документов. Внутри находилось 12 пассажиров и два водителя.

Удар был нанесен при помощи беспилотника.

Источник отмечает, что ранения, предварительно, получили два человека. На месте находятся представители властей, экстренные службы. Ведутся следственные действия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 17 июня боевики ВСУ атаковали беспилотником автобус с детской футбольной командой из Гомельской области, которая направлялась на отдых в Геленджик. В результате удара погибла сопровождавшая группу женщина, еще восемь человек, включая шестерых детей, получили ранения. Власти Белоруссии назвали атаку попыткой втянуть Минск в конфликт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.