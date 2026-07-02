ВСУ ударили по пассажирскому автобусу на границе с Белоруссией
Есть раненые.
Фото: © РИА Новости
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ВСУ атаковали автобус на таможенном переходе «Красный камень» в Брянской области, на границе с Белоруссией — есть раненые. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
Известно, что автобус следовал по маршруту Минск — Анапа и остановился на переходе для оформления документов. Внутри находилось 12 пассажиров и два водителя.
Удар был нанесен при помощи беспилотника.
Источник отмечает, что ранения, предварительно, получили два человека. На месте находятся представители властей, экстренные службы. Ведутся следственные действия.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что 17 июня боевики ВСУ атаковали беспилотником автобус с детской футбольной командой из Гомельской области, которая направлялась на отдых в Геленджик. В результате удара погибла сопровождавшая группу женщина, еще восемь человек, включая шестерых детей, получили ранения. Власти Белоруссии назвали атаку попыткой втянуть Минск в конфликт.
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