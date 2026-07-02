ВСУ ударили по пассажирскому автобусу на границе с Белоруссией

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 276 0

Есть раненые.

ВСУ ударили по автобусу на границе с Белоруссией — новости

Фото: © РИА Новости

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ВСУ атаковали автобус на таможенном переходе «Красный камень» в Брянской области, на границе с Белоруссией — есть раненые. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Известно, что автобус следовал по маршруту Минск — Анапа и остановился на переходе для оформления документов. Внутри находилось 12 пассажиров и два водителя.

Удар был нанесен при помощи беспилотника.

Источник отмечает, что ранения, предварительно, получили два человека. На месте находятся представители властей, экстренные службы. Ведутся следственные действия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 17 июня боевики ВСУ атаковали беспилотником автобус с детской футбольной командой из Гомельской области, которая направлялась на отдых в Геленджик. В результате удара погибла сопровождавшая группу женщина, еще восемь человек, включая шестерых детей, получили ранения. Власти Белоруссии назвали атаку попыткой втянуть Минск в конфликт.

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