В Белоруссии атаку ВСУ на автобус назвали попыткой втягивания страны в конфликт

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

Белорусская сторона требует установить виновных и добиться их наказания.

Атака ВСУ на автобус с детьми: реакция Белоруссии

Фото: Telegram/Егор Ковальчук/E_V_Kovalchuk

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Постпред Белоруссии при СНГ Назарук: атака ВСУ на автобус — попытка вовлечь в конфликт

Белоруссия потребовала от Украины оперативно и жестко привлечь к ответственности виновных в атаке на автобус с детской футбольной командой в Брянской области. Об этом заявил постоянный представитель Белоруссии при Содружестве Независимых Государств (СНГ) Игорь Назарук в ходе брифинга.

По его словам, Минск считает произошедшее целенаправленной террористической атакой ВСУ. Также Назарук отметил, что удар по автобусу с белорусскими гражданами мог быть попыткой усилить напряженность и вовлечь страну в международный конфликт.

«Это террористическая атака, для того, чтобы еще сильнее разжечь пламя в этой части и вовлечь Белоруссию в международный военный конфликт», — подчеркнул он.

Инцидент произошел днем 17 июня на трассе А-240 в Брянской области. Украинский беспилотник атаковал автобус, в котором детская футбольная команда из Белоруссии ехала в Геленджик.

Всего в салоне транспорта находились 44 человека, в том числе 28 детей. В результате удара погибла женщина, которая сопровождала юных спортсменов в поездке.

По данным Минздрава Белоруссии, ранения получили восемь человек, среди которых шестеро детей. У пострадавших диагностировали осколочные ранения.

После атаки получивших ранения экстренно госпитализировали в Брянскую областную детскую больницу. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Атака произошла на территории Брянской области, недалеко от границы. После удара власти Белоруссии заявили о необходимости установить всех причастных к нападению и добиться их наказания.

Ранее, писал 5-tv.ru, Белоруссия призвала стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) дать оценку атаке ВСУ на автобус с детьми.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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