Эстония запретила покупать недвижимость гражданам России и Белоруссии

Правительство Эстонии одобрило законопроект, запрещающий покупку недвижимости гражданам России и Белоруссии, сообщило ERR.

Мера предусмотрена для лиц, не имеющих в стране статуса долгосрочного жителя или права на постоянное проживание. Приобретать недвижимость в стране также не смогут юридические лица компаний, принадлежащих этим людям.

Если документ будет принят парламентом, новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года.

По словам авторов инициативы, их цель — избежать «использования недвижимости в Эстонии для разведывательной деятельности, подготовки диверсий и других угроз национальной безопасности», сообщает кабинет министров.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро впервые представил эту инициативу в конце января. Обсуждение затянулось из-за несоответствия законопроекта Конституции Эстонии, однако в итоге его подогнали под «защиту национальной безопасности».

Ранее стало известно, что правительство РФ временно перекроет проезд поездов через железнодорожные КПП на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией.

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