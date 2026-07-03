Отец пропавшего в Приангарье ребенка рассказал подробности трагедии

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 41 0

Инцидент произошел на участке между населенными пунктами Шаманка и Введенщина.

Ребенка унесло течением в Иркутской области

Фото: Telegram/Прокуратура Иркутской области/irkprocnews

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Пропавшего после сплава в Приангарье ребенка унесло течением

Четырехлетнего ребенка, пропавшего после сплава с группой туристов в Иркутской области, унесло течением. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил отец мальчика.

Он рассказал, что ребенок участвовал в сплаве по реке Иркут вместе с матерью и старшим сыном. Инцидент произошел на участке между населенными пунктами Шаманка и Введенщина.

По словам мужчины, во время остановки на одном из островов участники группы вышли на берег, чтобы поесть. В этот момент ребенок находился у воды, после чего его унесло течением.

«На острове остановились на обед. Пошли купаться и его унесло течением», — пояснил мужчина.

Двое мужчин попытались помочь ребенку и бросились в воду, однако после этого их местонахождение также неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что СК России возбудил дело после пропажи трех человек на реке в Приангарье. В МЧС уточнили, что группа из 49 человек была официально зарегистрирована. Спасательные службы ведут поисковые работы, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов и аэровизуального обследования территории.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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