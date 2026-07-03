Переплата может стать меньше: россиянам подсказали способ сэкономить на ипотеке

Юрист Хрулев: снизить расходы по ипотеке можно за счет возврата средств

Снизить расходы по ипотеке можно за счет возврата средств, уплаченных за страхование. Об этом РИА Новости рассказал вице-президент международной ассоциации медиаторов Дмитрий Хрулев.

По словам юриста, одним из самых простых вариантов остается использование так называемого периода охлаждения. С 2024 года срок отказа от страхового полиса, оформленного вместе с кредитом, увеличили с 14 до 30 календарных дней. Если за это время не произошло страхового случая, компания обязана полностью вернуть уплаченные деньги в течение семи рабочих дней после подачи заявления.

Еще один способ вернуть часть расходов связан с досрочным погашением жилищного кредита. В этом случае заемщик может рассчитывать на компенсацию за неиспользованный период действия страховки. Например, если ипотека была закрыта за один год вместо пяти лет, средства за оставшиеся четыре года действия полиса подлежат возврату.

Вместе с тем специалист предупредил, что существуют исключения. Если размер страховой суммы закреплен в договоре и не зависит от остатка задолженности по ипотеке, страховщик вправе отказать в возврате средств.

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