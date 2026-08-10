Мальчик пришел в сознание после удара током на Крестовском острове

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 81 0

Первую помощь ему оказал отдыхающий на пляже медик.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В Петербурге 11-летний мальчик пришел в сознание после того, как его ударило током на территории яхт-клуба «К2» на Крестовском острове. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По словам очевидца, после падения в воду ребенок начал захлебываться, однако люди не сразу смогли его достать. Когда мальчика вытащили, на помощь пришел один из отдыхающих с медицинским образованием.

Он оказал ребенку необходимую помощь и смог привести его в сознание. Затем его передали прибывшим медикам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ребенок находился на пляже вместе с девятилетним братом без присмотра взрослых. Старший мальчик прикоснулся к опоре пирса, после чего получил удар током и упал в воду. Пострадавшего госпитализировали на машине скорой помощи.

Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются. Территорию у причала на Крестовском острове осматривают следователи, а прокуратура Петроградского района контролирует ход и результаты проверки.

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