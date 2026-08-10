«Все замерли»: очевидец о спасении ребенка после удара током в Петербурге

В Петербурге мальчика после удара током смогли вытащить из воды с помощью бревна

Один из отдыхающих вытащил 11-летнего мальчика из воды с помощью бревна после того, как ребенка ударило током на территории яхт-клуба «К2» в Петербурге. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала очевидец происшествия Татьяна Абдулаева.

По ее словам, сначала один из отдыхающих сам почувствовал удар током, когда подошел к воде. Спустя некоторое время к этому месту подошли дети, которые часто купались на мелководье рядом с пирсом.

«Мальчишки, они всегда здесь плавают по мелководью. И он вот между этими двумя столбиками начал звать своего друга и говорить: „Помоги мне, помоги мне!“ Он так кричал. Я как вскочила. Я побежала, и меня током так ударило, я аж подпрыгнула», — рассказала женщина.

По словам женщины, несколько взрослых пытались добраться до ребенка, но их самих било током и отбрасывало.

«Минуты четыре мы не могли, здоровые мужики подбегают его спасать — их бьет током, их откидывает», — поделилась очевидец.

Спасти ребенка удалось благодаря находившемуся рядом бревну. Один из мужчин наступил на него, что позволило снизить воздействие тока, после чего он смог вытащить мальчика за руку из воды.

После этого на помощь пришел отдыхающий с медицинским образованием. Как рассказала Татьяна, мужчина сначала правильно уложил ребенка, затем начал проводить реанимационные мероприятия — массаж сердца и искусственное дыхание.

«Тут все люди просто замерли. Мы боролись, просто какой стресс, когда ты видишь: ребенок умирает», — вспомнила очевидец.

По словам женщины, спустя несколько минут мальчик пришел в сознание. На место оперативно прибыли скорая помощь, спасатели и сотрудники экстренных служб.

Ранее 5-tv.ru писал, что 11-летний мальчик находился на территории яхт-клуба «К2» вместе с девятилетним братом без присмотра взрослых.

Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются. Территорию у причала осматривают следователи, а прокуратура Петроградского района контролирует ход и результаты проверки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.