Лихачев: Россия донесет до всего мира факт террора ВСУ против персонала ЗАЭС

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 21 0

Украинские боевики за сутки более 60 раз пытались ударить по району атомной электростанции.

Ситуация в Энергодаре и на ЗАЭС: заявления Лихачева

Фото: Шатохина Наталья/ТАСС

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Россия донесет до всего мира факт террора ВСУ против жителей Энергодара и сотрудников Запорожской АЭС, несмотря на позицию представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Лихачев также сообщил, что только за последние сутки было зафиксировано более 60 попыток ударов по территории ЗАЭС и Энергодара. При этом он раскритиковал подход МАГАТЭ к оценке происходящего. Глава госкорпорации отметил, что понимает причины такой позиции агентства, однако считает ее неприемлемой.

По мнению руководителя «Росатома», влияние западных государств в руководящих структурах МАГАТЭ отражается на публичных заявлениях организации. Он выразил уверенность, что именно этим объясняется отсутствие прямых оценок атак на объект атомной инфраструктуры.

Отдельно Лихачев затронул международную деятельность госкорпорации. По его словам, зарубежные партнеры компании сталкиваются с давлением и угрозами, включая возможность введения персональных санкций. Кроме того, возникают сложности с проведением финансовых расчетов.

Несмотря на это, глава «Росатома» заявил, что развитие отрасли продолжается. Он подчеркнул, что корпорация увеличивает объем зарубежных заказов и расширяет число проектов по строительству атомных электростанций за пределами России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Энергодаре беспилотник ВСУ атаковал машину «Тепловодоканала». Транспортное средство полностью сгорело.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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