Сотрудников Госавтоинспекции наградят за спасение людей из пожаров

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 39 0

Мужество при выполнении служебных обязанностей проявили инспекторы сразу в трех российских регионах.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; МВД России; 5-tv.ru

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение наградить сотрудников Госавтоинспекции из Республики Адыгеи, Белгородской области и Татарстана, которые спасали людей во время пожаров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Нередко повседневная служба на дорогах нашей страны требует от инспекторов дорожно-патрульной службы не только профессиональных навыков, но и готовности действовать оперативно в любой нештатной ситуации», — отметила Волк.

В Майкопе капитаны полиции Станислав Краснов и Аслан Дамоков, возвращаясь домой после дежурства, заметили пожар в частном доме. Возле здания они увидели женщину с 21-летней дочерью-инвалидом на руках, которая просила о помощи. Хозяйка рассказала, что внутри остаются двое детей — пятилетний мальчик и 15-летняя девочка. Полицейские вынесли девушку, вывели детей из дома, а затем вместе с соседями смогли потушить возгорание до прибытия пожарных.

В Белгородской области сотрудники ДПС заметили пожар во время ночного патрулирования. Они эвакуировали жильцов из загоревшегося и соседних домов, перекрыли газ, передали медикам мужчину без сознания. Кроме того, инспекторы успели отогнать автомобили от приближавшегося огня. Всего из опасной зоны были спасены десять человек, двое домашних питомцев и пять машин.

Еще один случай произошел в Набережных Челнах. После сильного хлопка сотрудники Госавтоинспекции прибыли к горящему многоквартирному дому и начали эвакуацию жильцов. Полицейские вывели из здания семь взрослых и одного ребенка. После ликвидации пожара у старшего лейтенанта полиции Алексея Сабирова диагностировали острое отравление продуктами горения, его госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Махачкале произошел пожар в четырехэтажном коммерческом здании. Огонь охватил около 100 квадратных метров кровли.

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