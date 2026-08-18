Группа из восьми альпинистов пропала на Эльбрусе

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 40 0

Спасатели уже обследуют маршрут восхождения в поисках туристов.

Альпинисты пропали на Эльбрусе

Фото: max.ru/id721009401_gos

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спасатели начали поиски группы из восьми альпинистов, которые не вышли на связь во время восхождения на Эльбрус. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике в мессенджере МАКС.

«В Кабардино-Балкарии проводятся поисково-спасательные работы на горе Эльбрус», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, маршрут группы был зарегистрирован заранее. После того как альпинисты не связались со спасателями в установленное время, на поиски направили 14 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Специалисты обследуют маршрут на южном склоне горы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что спасатели обнаружили тело 65-летней туристки из Санкт-Петербурга, пропавшей в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

Женщина исчезла в ущелье Адыр-Су. Спасатели ежедневно обследовали район ее возможного местонахождения. В итоге туристку нашли в реке Баксан. Тело эвакуировали и передали сотрудникам следственно-оперативной группы.

В поисковой операции участвовали 11 сотрудников Эльбрусского высокогорного отряда МЧС России и две единицы техники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
85.01
0.47 98.34
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:55
Сын Ирины Дубцовой накопил штрафов более чем на 160 тысяч рублей
1:32
Украинские военкомы вытащили таксиста из-за руля, пассажирку лишили телефона
1:19
Скамейка запасных: Владимир Машков передает свои режиссерские задумки ученикам
0:51
Группа из восьми альпинистов пропала на Эльбрусе
0:30
«Без режиссерского зуда»: Машков о желании вернуться на сцену в качестве актера
0:10
Российские стрелки забрали половину наград на международных соревнованиях в ЮАР

Сейчас читают

Политический сентябрь в США: запасайтесь попкорном
ЖКУ уходят в онлайн: что нужно знать об электронном формате счетов за коммуналку
Роман с Кличко, потеря дочери и алкоголь: что сгубило умершую в 36 лет Хайден Панеттьери
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео