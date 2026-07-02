Путин поддержал обращение главы Калининградской области о поставке топлива

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Алена Куликова
Алена Куликова 37 0

Также глава государства поддержал инициативы о субсидированных авиабилетах и закупке дополнительных паромов для региона.

Путин поддержал решение о выделении средств Калининграду

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Президент России Владимир Путин поддержал предложения губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, направленные на поддержку жителей региона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в общении с РИА Новости.

«Сегодня во время беседы с президентом Путиным губернатор Калининградской области Беспрозванных поднимал тему приоритетной поставки дополнительных объемов топлива для жителей Калининградской области. И президент России поддержал это обращение губернатора», — сказал Песков журналистам.

Также глава государства поддержал инициативу о выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей региона. Кроме того, одобрено предложение о закупке дополнительных паромов для Калининградской области.

Принятые решения направлены на повышение транспортной доступности региона и обеспечение стабильного снабжения его жителей необходимыми ресурсами.

Ранее Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности на котором он обсудил вопросы социально-экономического развития Калининградской области.

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