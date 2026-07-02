Один человек погиб и четыре пострадали в результате атак ВСУ на ДНР

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 24 0

Также получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры.

Один человек погиб в результате атаки ВСУ на ДНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Донецкую Народную Республику один человек погиб и четыре пострадали. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

«В Волновахе погиб мужчина 1963 года рождения», — говорится в сообщении.

Пострадавшие зафиксированы сразу в нескольких районах республики. В Ждановке Шахтерского муниципального округа ранения средней степени тяжести получил мужчина 1992 года рождения.

Еще двое мужчин 1977 года рождения пострадали в Старобешевском муниципальном округе — один на трассе Донецк — Новоазовск — Седово возле села Обильное, второй — на автодороге Донецк — Старобешево. Также ранения получил мужчина 1959 года рождения на трассе Пантелеймоновка — Горловка в Ясиноватском муниципальном округе. Как отметил Пушилин, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в результате атак получили повреждения три объекта гражданской инфраструктуры, а также два легковых и два грузовых автомобиля в Горловке, Волновахском, Старобешевском, Шахтерском и Ясиноватском муниципальных округах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Лисичанске Луганской Народной Республики ВСУ атаковали городской автобус. В результате происшествия ранения различной степени тяжести получили 12 человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.93
-0.34 88.71
-0.47
Не просто картинки: что на самом деле означают символы знаков зодиака

Последние новости

23:34
«Любим Нью-Йорк»: россиянам, забравшимся на небоскреб, предъявлены обвинения
23:23
Лед вместо тепла: как эмоциональный холод убивает отношения
23:14
Ученые назвали диету, способную отсрочить болезнь Альцгеймера
23:11
«Он — наше все»: потомки Пушкина прокомментировали пропажу памятника поэта в Германии
23:01
Один человек погиб и четыре пострадали в результате атак ВСУ на ДНР
23:00
ВПК Украины встал: как армия России ответила на террористические действия ВСУ

Сейчас читают

Войны будущего не за нефть, а за воду: США уже нацелились на водные ресурсы ЦА
Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном»
Мужчина умер от сердечного приступа, когда избавлялся от тела убитой девушки
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео