После лета не хватает сил? Какие продукты борются с отложенной усталостью

Korea Times: определенные продукты питания борются с летней усталостью

Определенные продукты питания способны эффективно восстанавливать энергетический запас организма после завершения жаркого периода. Об этом сообщила The Korea Times.

Специалисты отмечают, что даже когда пик зноя проходит, люди часто сталкиваются с резким упадком сил. Это происходит из-за накопившегося дефицита электролитов, потери жидкости и нарушения качества сна в душные ночи.

Когда внешняя температура наконец снижается, накопленная усталость проявляется в полной мере, требуя особого внимания к диете.

В список наиболее полезных продуктов эксперты включили куриные яйца, которые богаты железом и витамином B12. Важным элементом питания являются овсяные хлопья и другие цельнозерновые культуры, такие как коричневый рис или гречка, обеспечивающие стабильный приток энергии благодаря медленному расщеплению клетчатки.

Для поддержания тонуса рекомендуется употреблять яблоки и бананы. Последние по своей эффективности сопоставимы со спортивными напитками.

Также в перечень вошли фисташки и авокадо, содержащие полезные жиры, семена чиа, брокколи, богатый белком тофу и бобовые культуры.

Помимо коррекции рациона, медики советуют обратить внимание на режим дня для преодоления последствий теплового стресса. Важнейшими факторами восстановления названы качественный сон, регулярное употребление чистой воды и умеренная физическая активность, например, легкие прогулки.

Специалисты предостерегают от чрезмерного увлечения сладостями и кофеином. Хотя они дают временный прилив бодрости за счет скачка сахара, последующий энергетический спад может лишь усугубить чувство разбитости.

Если же упадок сил не проходит в течение долгого времени, эксперты рекомендуют обратиться за профессиональной медицинской консультацией.

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