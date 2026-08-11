Зачем их так назвали? Нинель, Раднэр, Гений и другие советские актеры с необычными именами
Их имена запоминались не меньше ролей. Одни появились благодаря революционной моде, другие — по воле родителей, а третьи стали результатом случайной ошибки.
Фото: © РИА Новости/Георгий Тер-Ованесов
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Раднэр Муратов, Нинель Мышкова, Спартак Мишулин — сегодня эти имена знают миллионы зрителей, но мало кто задумывался, откуда они взялись. Одни были придуманы в духе советской эпохи, другие появились из-за случайной ошибки, а третьи имели неожиданный смысл.
Вспоминаем звезд советского кино с самыми необычными именами и истории их происхождения.
Раднэр Муратов
Для миллионов советских зрителей он навсегда остался незадачливым жуликом Васей Алибабаевым из «Джентльменов удачи» с его коронным «Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста!».
Но мало кто знал, что имя актера — не просто экзотика, а самый настоящий политический лозунг. Его отец, Зинят Ибятович Муратов, был видным татарским партийным деятелем и первым секретарем Татарского обкома КПСС.
Будучи преданным ленинцем, он назвал сына Раднэр, что было аббревиатурой от «Радуйся новой эре!». Сам актер, родившийся в 1928 году, свое имя не любил и с детства просил называть его просто Радиком.
Нинель Мышкова
Актриса, которую называли «русской Гретой Гарбо» за аристократическую красоту, появилась на свет в семье генерал-лейтенанта Константина Мышкова. В первые послереволюционные годы было модно давать детям имена-перевертыши, и отец не стал исключением. Он назвал дочь Нинель — имя, которое читается как «Ленин» наоборот.
Сама Нинель Константиновна свое имя не просто не любила, а откровенно ненавидела. Она считала, что оно звучит слишком тяжело и даже несколько пародийно для девушки с ее внешностью.
При знакомстве с мужчинами она всегда представлялась Евой. Эту тайну Нинель хранила даже от своего первого мужа, легендарного актера Владимира Этуша, который узнал о ее настоящем имени только в ЗАГСе.
Спартак Мишулин
Имя этого актера, известного по ролям Карлсона и товарища Саахова, не нуждается в представлении. Спартак — имя, данное в честь легендарного римского гладиатора, предводителя восстания рабов. Его выбрал для племянника не кто иной, как дядя — известный историк Александр Васильевич Мишулин.
«Дядя мой занимал очень большой пост — он был ректором Академии общественных наук при ЦК партии… Но дядя мой — профессор, доктор исторических наук, и его основные работы были о гладиаторах. И когда я родился, он назвал меня Спартак, а брата моего — Аристоник. Брату сложнее!» — рассказывал актер в одном из интервью.
При этом он считал себя похожим на легендарного полководца.
«По-моему, он был блондин. А по характеру, может быть, — он боец и я боец. Но боец бойцу рознь. Наверное, он боец высшего разряда, а я — по необходимости. Жизнь заставляла бороться, пробиваться, добиваться, обманывать или идти прямиком — хотя в то время это очень сложно было, идти прямиком», — говорил Спартак.
Ролан Быков
Мать Ролана Быкова в роддоме читала книгу французского писателя Ромена Роллана. Она ей так понравилась, что та решила назвать сына в его честь. Однако она перепутала, где имя, а где фамилия, решив, что Роллан — это имя.
«Она даже не разобралась, что Роллан — это фамилия: просто ей понравилось звучание. Я стеснялся говорить свои имя и отчество вместе: Ролан Анатольевич — это ведь что-то вроде Альфреда Терентьевича. В этом чувствуется какое-то несоответствие… Но мне еще повезло. Мою сокурсницу звали Диалектический Материализм Ивановна, так у нее было в паспорте написано!» — приводит слова Быкова KP.RU.
Но и это еще не все! В паспортном столе возникла путаница: сотрудница, оформлявшая документы, записала ребенка как Роланд Анатольевич (а не Ролан, как хотела мать).
Рогволд Суховерко
Голос этого актера знаком каждому: он озвучивал Гендальфа во «Властелине колец» и Хагрида в «Гарри Поттере». Такое же необычное, как и его голос, у него и имя. Родители Рогволда были поклонниками русской истории: старшую дочь они назвали Рогнедой, а сына хотели назвать Рогволодом — в честь полоцкого князя.
Однако сотрудница ЗАГСа, оформлявшая документы, допустила ошибку в имени, и в результате мальчик был записан как Рогволд.
Ия Саввина
Народная артистка СССР, звезда фильмов «Дама с собачкой» и «Гараж», носила одно из самых коротких, но красивых имен.
«Тайна. Театр абсурда. Мама объяснила гениально: «Я сначала хотела назвать тебя Светланой. Ты была очень светленькая — глаза, волосы… А потом я подумала: вдруг потемнеет? И решила, что лучше Ией», — рассказывала Саввина в одном из интервью.
В переводе с греческого и грузинского языков это имя означает «фиалка». За свой стальной характер и нежное имя актрису в театре называли «наша стальная фиалка».
Гений Юхтин
Мало кто знает, что известный актер Геннадий Юхтин на самом деле родился под именем Гений.
«Вообще родители мои были настоящими строителями советской страны, убежденными коммунистами. Это и по нашим с сестрой именам чувствовалось. Я же по паспорту — Гений, а сестра — Идея. Я по паспорту Гений и сейчас! Отец мой, Гаврила Васильевич, из пролетариев был, ну а в железнодорожных мастерских, где он работал, большевики как-то особенно рьяно распространяли свое влияние», — рассказывал актер «Вечерней Москве».
При этом Юхтин в детстве даже не знал своего настоящего имени — и дома, и в школе его называли Генкой. Впоследствии в титрах он просил так его и записывать — Геннадием.
Эра Зиганшина
Актриса, которую мы помним по роли Маленькой разбойницы в «Снежной королеве», появилась на свет в 1944 году, в разгар Великой Отечественной войны.
«Когда я родилась, был самый конец войны, папа прислал маме записку в роддом: „Поздравляю с Воэрой“. Это он так решил меня назвать — сокращенное „военная эра“. Когда мама пришла домой, то выплакала убрать частицу „во“: „При чем тут война? Она уже скоро кончится, а девочке жить с таким именем. Так много красивых имен — русских, татарских, каких хочешь — причем тут Воэра?“. В общем, решили оставить просто Эра», — рассказывала Зиганшина MK.RU.
Актриса вспоминала, что, как ни странно, в школе никто из одноклассников не пытался ее обзывать, хотя имя было необычным, но скорее красивым. Единственный забавный случай произошел, когда она пришла в гости к подружке: ее бабушка громко поприветствовала девочку словами «Ну проходи, Эпоха», перепутав редкое имя с привычным словом.
Ела Санько
Актриса, снимавшаяся в фильмах «Королевство кривых зеркал» и «Приключения Электроника», обязана своим именем новогодней ночи.
Ее родители познакомились во время войны на новогоднем празднике. Эта встреча и новогодняя елка стали для них судьбоносными, поэтому родившуюся в 1947 году дочку они назвали Елой — в честь елки.
«Мама рассказывала, как делала из каких-то тряпочек, ниточек и веревочек новогодние игрушки для их первой елки. И в честь этой первой елочки меня и назвали. Еще лет десять после окончания войны на новогоднем столе у родителей всегда было то же, что и в 1943 году», — делилась актриса на программе на федеральном телеканале.
Муза Крепкогорская
Актриса, снявшаяся более чем в ста фильмах, носила имя, которое говорит само за себя. Муза — в древнегреческой мифологии покровительница искусств и наук. Это имя идеально подходило актрисе, чья жизнь была полностью посвящена театру и кино.
Она родилась в 1924 году в Москве в семье музыканта, который был аккомпаниатором самого Федора Шаляпина. Об имени своем актриса не говорила — возможно, из-за тяжелой семейной истории: отец, давший ей имя, покончил с собой, когда Музе было 12 лет, и именно она нашла его тело.
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