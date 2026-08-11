Зачем их так назвали? Нинель, Раднэр, Гений и другие советские актеры с необычными именами

Раднэр Муратов, Нинель Мышкова, Спартак Мишулин — сегодня эти имена знают миллионы зрителей, но мало кто задумывался, откуда они взялись. Одни были придуманы в духе советской эпохи, другие появились из-за случайной ошибки, а третьи имели неожиданный смысл.

Вспоминаем звезд советского кино с самыми необычными именами и истории их происхождения.

Раднэр Муратов

Кадр из фильма «Джентельмены удачи», режиссер Александр Серый, 1971 г.

Для миллионов советских зрителей он навсегда остался незадачливым жуликом Васей Алибабаевым из «Джентльменов удачи» с его коронным «Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста!».

Но мало кто знал, что имя актера — не просто экзотика, а самый настоящий политический лозунг. Его отец, Зинят Ибятович Муратов, был видным татарским партийным деятелем и первым секретарем Татарского обкома КПСС.

Будучи преданным ленинцем, он назвал сына Раднэр, что было аббревиатурой от «Радуйся новой эре!». Сам актер, родившийся в 1928 году, свое имя не любил и с детства просил называть его просто Радиком.

Нинель Мышкова

РИА Новости/В. Бондарев

Актриса, которую называли «русской Гретой Гарбо» за аристократическую красоту, появилась на свет в семье генерал-лейтенанта Константина Мышкова. В первые послереволюционные годы было модно давать детям имена-перевертыши, и отец не стал исключением. Он назвал дочь Нинель — имя, которое читается как «Ленин» наоборот.

Сама Нинель Константиновна свое имя не просто не любила, а откровенно ненавидела. Она считала, что оно звучит слишком тяжело и даже несколько пародийно для девушки с ее внешностью.

При знакомстве с мужчинами она всегда представлялась Евой. Эту тайну Нинель хранила даже от своего первого мужа, легендарного актера Владимира Этуша, который узнал о ее настоящем имени только в ЗАГСе.

Спартак Мишулин

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни», режиссер Владимир Мотыль, 1969 г.

Имя этого актера, известного по ролям Карлсона и товарища Саахова, не нуждается в представлении. Спартак — имя, данное в честь легендарного римского гладиатора, предводителя восстания рабов. Его выбрал для племянника не кто иной, как дядя — известный историк Александр Васильевич Мишулин.

«Дядя мой занимал очень большой пост — он был ректором Академии общественных наук при ЦК партии… Но дядя мой — профессор, доктор исторических наук, и его основные работы были о гладиаторах. И когда я родился, он назвал меня Спартак, а брата моего — Аристоник. Брату сложнее!» — рассказывал актер в одном из интервью.

При этом он считал себя похожим на легендарного полководца.

«По-моему, он был блондин. А по характеру, может быть, — он боец и я боец. Но боец бойцу рознь. Наверное, он боец высшего разряда, а я — по необходимости. Жизнь заставляла бороться, пробиваться, добиваться, обманывать или идти прямиком — хотя в то время это очень сложно было, идти прямиком», — говорил Спартак.

Ролан Быков

www.globallookpress.com/Igor Gnevashev

Мать Ролана Быкова в роддоме читала книгу французского писателя Ромена Роллана. Она ей так понравилась, что та решила назвать сына в его честь. Однако она перепутала, где имя, а где фамилия, решив, что Роллан — это имя.

«Она даже не разобралась, что Роллан — это фамилия: просто ей понравилось звучание. Я стеснялся говорить свои имя и отчество вместе: Ролан Анатольевич — это ведь что-то вроде Альфреда Терентьевича. В этом чувствуется какое-то несоответствие… Но мне еще повезло. Мою сокурсницу звали Диалектический Материализм Ивановна, так у нее было в паспорте написано!» — приводит слова Быкова KP.RU.

Но и это еще не все! В паспортном столе возникла путаница: сотрудница, оформлявшая документы, записала ребенка как Роланд Анатольевич (а не Ролан, как хотела мать).

Рогволд Суховерко

Геодакян Артем/ТАСС

Голос этого актера знаком каждому: он озвучивал Гендальфа во «Властелине колец» и Хагрида в «Гарри Поттере». Такое же необычное, как и его голос, у него и имя. Родители Рогволда были поклонниками русской истории: старшую дочь они назвали Рогнедой, а сына хотели назвать Рогволодом — в честь полоцкого князя.

Однако сотрудница ЗАГСа, оформлявшая документы, допустила ошибку в имени, и в результате мальчик был записан как Рогволд.

Ия Саввина

www.globallookpress.com/Russian Look

Народная артистка СССР, звезда фильмов «Дама с собачкой» и «Гараж», носила одно из самых коротких, но красивых имен.

«Тайна. Театр абсурда. Мама объяснила гениально: «Я сначала хотела назвать тебя Светланой. Ты была очень светленькая — глаза, волосы… А потом я подумала: вдруг потемнеет? И решила, что лучше Ией», — рассказывала Саввина в одном из интервью.

В переводе с греческого и грузинского языков это имя означает «фиалка». За свой стальной характер и нежное имя актрису в театре называли «наша стальная фиалка».

Гений Юхтин

www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Мало кто знает, что известный актер Геннадий Юхтин на самом деле родился под именем Гений.

«Вообще родители мои были настоящими строителями советской страны, убежденными коммунистами. Это и по нашим с сестрой именам чувствовалось. Я же по паспорту — Гений, а сестра — Идея. Я по паспорту Гений и сейчас! Отец мой, Гаврила Васильевич, из пролетариев был, ну а в железнодорожных мастерских, где он работал, большевики как-то особенно рьяно распространяли свое влияние», — рассказывал актер «Вечерней Москве».

При этом Юхтин в детстве даже не знал своего настоящего имени — и дома, и в школе его называли Генкой. Впоследствии в титрах он просил так его и записывать — Геннадием.

Эра Зиганшина

Белинский Юрий/ТАСС

Актриса, которую мы помним по роли Маленькой разбойницы в «Снежной королеве», появилась на свет в 1944 году, в разгар Великой Отечественной войны.

«Когда я родилась, был самый конец войны, папа прислал маме записку в роддом: „Поздравляю с Воэрой“. Это он так решил меня назвать — сокращенное „военная эра“. Когда мама пришла домой, то выплакала убрать частицу „во“: „При чем тут война? Она уже скоро кончится, а девочке жить с таким именем. Так много красивых имен — русских, татарских, каких хочешь — причем тут Воэра?“. В общем, решили оставить просто Эра», — рассказывала Зиганшина MK.RU.

Актриса вспоминала, что, как ни странно, в школе никто из одноклассников не пытался ее обзывать, хотя имя было необычным, но скорее красивым. Единственный забавный случай произошел, когда она пришла в гости к подружке: ее бабушка громко поприветствовала девочку словами «Ну проходи, Эпоха», перепутав редкое имя с привычным словом.

Ела Санько

РИА Новости/Владимир Трефилов

Актриса, снимавшаяся в фильмах «Королевство кривых зеркал» и «Приключения Электроника», обязана своим именем новогодней ночи.

Ее родители познакомились во время войны на новогоднем празднике. Эта встреча и новогодняя елка стали для них судьбоносными, поэтому родившуюся в 1947 году дочку они назвали Елой — в честь елки.

«Мама рассказывала, как делала из каких-то тряпочек, ниточек и веревочек новогодние игрушки для их первой елки. И в честь этой первой елочки меня и назвали. Еще лет десять после окончания войны на новогоднем столе у родителей всегда было то же, что и в 1943 году», — делилась актриса на программе на федеральном телеканале.

Муза Крепкогорская

Вайль Григорий/ТАСС

Актриса, снявшаяся более чем в ста фильмах, носила имя, которое говорит само за себя. Муза — в древнегреческой мифологии покровительница искусств и наук. Это имя идеально подходило актрисе, чья жизнь была полностью посвящена театру и кино.

Она родилась в 1924 году в Москве в семье музыканта, который был аккомпаниатором самого Федора Шаляпина. Об имени своем актриса не говорила — возможно, из-за тяжелой семейной истории: отец, давший ей имя, покончил с собой, когда Музе было 12 лет, и именно она нашла его тело.