Европа в огне и без воды: пожары выжгли полмиллиона гектаров, а реки пересохли

Пожары в Европе стали причиной 16 тысяч случаев избыточной смертности

Неутешительный прогноз дал исследовательский центр Еврокомиссии. Согласно опубликованной карте, новые лесные пожары ожидаются по всей Европе. Причем их вероятность оценивается как крайне высокая. И это подтверждается ситуацией на земле.

В Бельгии за последние дни выгорело три тысячи гектаров леса — больше, чем когда-либо. Огонь сейчас удается сдерживать только благодаря начавшемуся дождю. Хорватии при этом остается надеяться только на пожарных. Пламя полностью уничтожило тысячу гектаров и 28 домов. Кадры тушения публикуют местные ВВС.

Ситуация на континенте настолько сложная, что проще сказать где пожаров наоборот не наблюдается. С начала года из-за аномальной жары сгорело уже более полумиллиона гектаров. Погибли не менее 12 человек, уничтожено почти 300 домов.

Крупнейшие реки пересыхают. Из-за этого встает сельское хозяйство, грузоперевозки и даже энергетика. Так, например, в Венгрии почти полностью остановила работу АЭС «Пакш», ее не могут охлаждать из-за обмеления Дуная.

Колоссальная нагрузка легла на здравоохранение. Исследователи насчитали более 16 тысяч случаев избыточной смертности.

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