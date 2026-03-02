«Хороший график»: Сергей Бурунов раскрыл секрет своего похудения

Дарья Бруданова
Что толкнуло актера на кардинальные перемены?

Как Сергей Бурунов так сильно похудел

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

Актер Сергей Бурунов раскрыл секрет своего преображения

За последние два года актер Сергей Бурунов изменился до неузнаваемости. Он не только полностью сменил гардероб, но и занялся собой. В частности, скинул пару лишних килограммов. О том, как ему удалось добиться такого эффекта, знаменитость рассказал на шоу Павла Воли.

По словам артиста, он не только тщательно следит за своим рационом, но и придерживается других основных «правил».

«Режим, диета, спорт и секс. Все. <…> Хороший график», — сказал Сергей Бурунов, отвечая на вопрос о том, как ему удалось так сильно преобразиться за столь короткий срок.

До этого звезда кино в шутку говорил: залог успешного похудения — найти себе какие-то абьюзивные отношения. В разговоре с Павлом Волей он подчеркнул, что в личной жизни у него все в порядке. Возлюбленная артиста во всем его поддерживает.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» почти два года встречается с предпринимательницей из Перми Екатериной Леви. По слухам, именно она повлияла на преображения актера.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Бурунов не любит праздники. Скоро ему стукнет 49 лет. Свой день рождения он планирует провести вместе с любимой.

