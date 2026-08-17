Можно лететь? Как извержение вулкана Ключевского отразится на турпотоке

360.ru: извержение вулкана Ключевского никак не повлияет на турпоток

Камчатку вновь трясет. Облако пепла от вулкана Ключевская Сопка (Ключевского) протянулось почти на 420 километров. Однако угрозы для путешественников нет. Подробнее об этом читайте в статье 360.ru.

В беседе с телеканалом член правления Российского союза туроператоров (РСТ) Сергей Ромашкин отметил, что подобная обстановка в регионе наблюдается далеко не первый год. Извержение вулкана происходит часто, на турпотоке это никак не сказывается. Если ситуация продолжит ухудшаться, то возможно будут введены некоторые запреты. Они коснутся авиаперелетов и экскурсий вдоль Ключевской Сопки.

Сейчас пепел распространяется на восток, поэтому, как отметил Сергей Ромашкин, туристическая активность, скорее всего, вообще не будет затронута. Эксперт РСТ Валерия Кажура также отметила, что нынешняя обстановка на Камчатке никак не угрожает путешественникам.

«Угрозы для жизни туристов нет, активного движения лавы не наблюдается», — уточнила собеседница телеканала.

При этом Кажура все же порекомендовала путешественникам и жителям Камчатки держаться подальше от склонов вулкана.

Туроператоры тщательно следят за ситуацией на Камчатке. В случае необходимости они скорректируют отдельные маршруты, учитывая рекомендации профильных служб. Однако пока в этом нет нужды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Камчатке активизировался другой известный вулкан — Шивелуч. Он выбросил газопепловое облако, которое поднялось примерно на четыре километра над уровнем моря.

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