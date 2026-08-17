Можно лететь? Как извержение вулкана Ключевского отразится на турпотоке

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 46 0

Полуостров вновь трясет, облако пепла протянулось почти на 420 километров.

Как извержение вулканов на Камчатке отразится на турпотоке

Фото: © РИА Новости/Юрий Демянчук

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

360.ru: извержение вулкана Ключевского никак не повлияет на турпоток

Камчатку вновь трясет. Облако пепла от вулкана Ключевская Сопка (Ключевского) протянулось почти на 420 километров. Однако угрозы для путешественников нет. Подробнее об этом читайте в статье 360.ru.

В беседе с телеканалом член правления Российского союза туроператоров (РСТ) Сергей Ромашкин отметил, что подобная обстановка в регионе наблюдается далеко не первый год. Извержение вулкана происходит часто, на турпотоке это никак не сказывается. Если ситуация продолжит ухудшаться, то возможно будут введены некоторые запреты. Они коснутся авиаперелетов и экскурсий вдоль Ключевской Сопки.

Сейчас пепел распространяется на восток, поэтому, как отметил Сергей Ромашкин, туристическая активность, скорее всего, вообще не будет затронута. Эксперт РСТ Валерия Кажура также отметила, что нынешняя обстановка на Камчатке никак не угрожает путешественникам.

«Угрозы для жизни туристов нет, активного движения лавы не наблюдается», — уточнила собеседница телеканала.

При этом Кажура все же порекомендовала путешественникам и жителям Камчатки держаться подальше от склонов вулкана.

Туроператоры тщательно следят за ситуацией на Камчатке. В случае необходимости они скорректируют отдельные маршруты, учитывая рекомендации профильных служб. Однако пока в этом нет нужды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Камчатке активизировался другой известный вулкан — Шивелуч. Он выбросил газопепловое облако, которое поднялось примерно на четыре километра над уровнем моря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
84.54
0.73 97.51
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:38
Еда дороже дружбы? Почему россияне прячутся в обед от коллег
16:31
ЛДПР предлагает автоматические субсидии пенсионерам на ЖКУ
16:30
Есть два способа: как отпроситься у работодателя на линейку к ребенку 1 сентября
16:21
Перестаньте контролировать: названы неожиданные способы улучшить качество сна
16:13
Останутся без правительства? Что ждет США в сентябре
16:06
«Звучит безумно»: что ела принцесса Диана на завтрак перед тренировками

Сейчас читают

Политический сентябрь в США: запасайтесь попкорном
ЖКУ уходят в онлайн: что нужно знать об электронном формате счетов за коммуналку
«Эпатаж — слабость режиссера»: Марк Розовский о молодых актерах, будущем театра и ИИ
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео