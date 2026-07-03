Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну ушел в отставку. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

«Сегодня я заканчиваю свой срок в качестве премьер-министра. <…> В тот момент, когда я понимаю, что я больше не могу выполнять свой мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями, я выбираю уйти», — сообщил политик.

Он также уточнил, что принял предложение занять данный пост с большой ответственностью. Мунтяну был убежден в том, что сможет внести свой вклад в изменения, которые скажутся на Молдавии положительно.

В своем сообщении об отставке премьер-министр выразил благодарность коллегам: министрам и их сотрудникам. Политик отметили, что все они профессионально выполняли свою работу.

Также он добавил, что продолжит служить своей стране на какой бы должности не оказался в дальнейшем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально заявил, что принял решение покинуть свой пост. Новость о решении Стармера появилась на фоне острого политического кризиса. А партия самого премьер-министра потерпела сокрушительное поражение на последних выборах, показав наихудший результат за полвека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.