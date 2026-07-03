«Я не знаю, кто это»: критик Соседов прокомментировал трек Самойловой

|
Алена Куликова
Алена Куликова 67 0

Журналисту регулярно присылают песни, стихи и треки неизвестные авторы с просьбой оценить их творчество.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/044; Persona Stars/053; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Критик Соседов сказал, что впервые слышит о Самойловой

Музыкальный критик Сергей Соседов в комментарии для 5-tv.ru заявил, что впервые слышит о блогере и предпринимателе Оксане Самойловой, которая выпустила свой дебютный трек.

Он отметил, что, если бы артистка действительно была заметной и сильной певицей, он уже был бы знаком с ее творчеством.

«Я не знаю, кто это. И если бы она была хорошей певицей, наверное, я бы об этом знал и уже сам услышал бы ее песни где-то», — сказал Соседов.

По словам критика, он не отслеживает всех новых исполнителей и блогеров, начинающих музыкальную карьеру, хотя регулярно получает просьбы оценить творчество неизвестных авторов.

«Сейчас все поют. Я получаю большое количество стихов, песен, треков от неизвестных людей», — добавил он.

Соседов также подчеркнул, что не считает своей обязанностью следить за каждым новым интернет-проектом, включая блогеров и подкастеров. Он уточнил, что предпочитает комментировать творчество тех артистов, которые уже зарекомендовали себя в профессии.

Ранее 5-tv.ru писал, что дебютная композиция Самойловой получила название «Мамми».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+23° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
77.93
-0.34 88.71
-0.47
Почему вы до сих пор не встретили любовь: гороскоп по вашему месяцу рожде...

Последние новости

15:11
Ночной перекус без вреда: врач назвала подходящие продукты
14:54
Силы ПВО отразили атаку десяти беспилотников ВСУ на Москву
14:53
Россия вошла в тройку государств-лидеров по росту благосостояния
14:47
Оксана Самойлова удалила из всех своих соцсетей упоминания о новом треке
14:45
«Далеко не уедешь»: Дворцов посоветовал Самойловой сменить музыкальный курс
14:45
Россия направит в Венесуэлу гуманитарную помощь после землетрясения

Сейчас читают

Россию атакуют апокалипсисы: что такое Эль-Ниньо и грозит ли стране его суперверсия
Зубы под угрозой: недостаток одного витамина связали с кариесом
Изучат видео с камер наблюдения: поиски пропавших в Туве девочек продолжаются
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео