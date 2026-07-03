«Я не знаю, кто это»: критик Соседов прокомментировал трек Самойловой

Критик Соседов сказал, что впервые слышит о Самойловой

Музыкальный критик Сергей Соседов в комментарии для 5-tv.ru заявил, что впервые слышит о блогере и предпринимателе Оксане Самойловой, которая выпустила свой дебютный трек.

Он отметил, что, если бы артистка действительно была заметной и сильной певицей, он уже был бы знаком с ее творчеством.

«Я не знаю, кто это. И если бы она была хорошей певицей, наверное, я бы об этом знал и уже сам услышал бы ее песни где-то», — сказал Соседов.

По словам критика, он не отслеживает всех новых исполнителей и блогеров, начинающих музыкальную карьеру, хотя регулярно получает просьбы оценить творчество неизвестных авторов.

«Сейчас все поют. Я получаю большое количество стихов, песен, треков от неизвестных людей», — добавил он.

Соседов также подчеркнул, что не считает своей обязанностью следить за каждым новым интернет-проектом, включая блогеров и подкастеров. Он уточнил, что предпочитает комментировать творчество тех артистов, которые уже зарекомендовали себя в профессии.

Ранее 5-tv.ru писал, что дебютная композиция Самойловой получила название «Мамми».

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