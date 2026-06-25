В Минобороны РФ рассказали об успехах российской армии за сутки

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 29 0

Продолжается зачистка Константиновки от ВСУ, также работа идет на других направлениях.

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ: в Константиновке за сутки взяты под контроль 127 зданий

В Константиновке за сутки взяты под контроль 127 зданий, в Красном Лимане — 38. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ поразили за сутки объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Поражены места хранения и запуска беспилотников ВСУ дальнего действия.

Также российские средства ПВО сбили за сутки 17 управляемых авиабомб и 762 беспилотных летательных аппарата ВСУ самолетного типа.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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