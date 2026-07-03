Оксана Самойлова удалила из всех своих соцсетей упоминания о новом треке

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 48 0

Ранее критик Сергей Соседов раскритиковал творчество многодетной мамы.

Оксана Самойлова удалила все посты о своей новой песни

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Блогер, предприниматель и многодетная мама Оксана Самойлова удалила из всех своих социальных сетей упоминания о новом треке «Мамми».

Прежде экс-супруга рэпера Денис Устименко-Вайнштейн, более известного под псевдонимом Джиган, заявила, что попробует свои силы в качестве певицы. По словам блогера, у нее был готов к выпуску не только дебютный трек под названием «Мамми», но и полноценный альбом. В него должны были войти как минимум четыре композиции.

Однако еще до выхода всего альбома в сеть Оксана Самойлова решила стереть почти все упоминания о «Мамми». У себя на странице в соцсети она удалила многие посты об этом треке, оставив, например, лишь одну сторис. О том, что подтолкнуло блогера на такой шаг, пока неизвестно.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал трек Оксаны Самойловой. Собеседник 5-tv.ru заявил, что впервые слышит о такой певице. Кроме того, он сказал, что если бы она была по-настоящему талантлива, то он непременно услышал бы о ней раньше.

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