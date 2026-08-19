«Град» уничтожил позиции ВСУ и группу боевиков. Лучшее видео из зоны СВО

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 27 0

ВС РФ продолжают расширение полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» 6-й гвардейской армии российской группировки «Север» уничтожил позиции и живую силу ВСУ в Харьковской области. Артиллерия продолжает способствовать расширению полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях.

В ходе воздушной разведки с помощью БПЛА с тепловизионной камерой были выявлены координаты целей, и РСЗО нанесли огневое поражение. В результате противник снизил активность на участке.

Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение целей.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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