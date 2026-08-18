Съесть, спрятать или посадить: что делать с яблоками 19 августа для привлечения любви и денег
Астролог предложила ритуалы, которые принесут знакам зодиака удачу.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Яблочный Спас — праздник, с которым связано множество народных традиций, примет и обрядов. Особое место в них занимают эти наливные плоды: им издавна приписывали способность привлекать любовь, удачу, достаток и благополучие в дом.
Какие ритуалы можно провести в этот день и какие советы астролог подготовила для представителей разных знаков зодиака — эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астролог Виктория Лим.
Советы для знаков зодиака на Яблочный Спас
Учитывая, что этот день несет разную энергию для каждого знака зодиака, Виктория Лим дает каждому несколько советов.
Овен, Лев, Стрелец (Огненные знаки). Ваша стихия — активность. В этот день лучше сосредоточиться на ритуалах для привлечения удачи и новых возможностей. Идеально подойдет обряд с красным яблоком на исполнение желания. Главное — не переусердствовать с напором, а действовать с благодарностью.
Телец, Дева, Козерог (Земные знаки). Для вас это время для укрепления финансового благополучия. Используйте зеленые яблоки для ритуалов на богатство. Однако Тельцам и Девам стоит быть особенно осторожными: есть риск обмана, финансовых потерь или неприятностей в общении. Рекомендуется провести день в спокойствии и медитации.
Близнецы, Весы, Водолей (Воздушные знаки). Ваша задача — гармонизировать личную жизнь и общение. Используйте желтые яблоки для любовных ритуалов. Близнецам стоит снизить активность до минимума, чтобы избежать убытков. Лучше сосредоточиться на великодушии и рассудительности.
Рак, Скорпион, Рыбы (Водные знаки). Энергия этого дня лучше всего подходит для духовных практик и работы с родом. Отличный вариант — ритуал с белым или желтым яблоком для загадывания желания, связанного с семьей.
Также можно принести яблоки на могилы усопших в знак благодарности и связи поколений.
Важные нюансы:
- Главный запрет: до 19 августа яблоки нового урожая есть нельзя — их сначала нужно освятить в церкви.
- Вкус — подсказка: сладкое и сочное яблоко, съеденное в этот день, сулит удачу и счастье, а кислое — предвещает трудности.
- Щедрость: обязательно угощайте освященными яблоками родных, соседей и нуждающихся — это привлечет в дом достаток.
Главные ритуалы с яблоками на Яблочный Спас 19 августа
На любовь и жениха (или невесту)
Когда проводить: утром, сразу после восхода солнца (до 8:00) — это час пробуждения чувств.
Что нужно:
- одно крупное румяное яблоко (красное или розовое — для огненных и воздушных знаков; желтое — для водных; зеленое не использовать);
- натуральный жидкий мед (лучше липовый или цветочный);
- красная шерстяная нить (длина 30 сантиметров);
- чистое блюдце.
Пошаговая инструкция:
1. Освятите яблоко в церкви накануне (или утром 19-го). Если нет возможности — положите его на подоконник с восходом солнца и скажите: «Солнце красное, освяти плод, любовь ко мне приведи» — три раза.
2. Вымойте яблоко, вытрите полотенцем. Острым ножом разрежьте на четыре ровные дольки, удалите сердцевину с косточками (косточки не выбрасывайте — они понадобятся).
3. Каждую дольку обмакните в мед с одной стороны, выложите на блюдце медом вверх.
4. Сядьте перед блюдцем, закройте глаза. Ярко, в мельчайших деталях представьте образ будущего партнера или партнерши: черты лица, цвет глаз, улыбку, даже тембр голоса. Дышите ровно.
5. Возьмите первую дольку и, глядя на нее, произнесите вслух:
«Как мед этот сладок, так сладка будет встреча с суженым (суженой). Как яблоко румяно, так и лицо милого (милой) мне явится».
6. Съешьте дольку медленно, смакуя, не отвлекайтесь.
7. Повторите то же с остальными тремя дольками — каждую съедайте с новой визуализацией (например, первая — глаза, вторая — улыбка, третья — руки, четвертая — объятия).
8. Завершение с косточками: заверните все косточки из яблока в красную нить, завяжите три узелка и положите этот сверток под подушку на три ночи подряд. В эти ночи ваш подсознательный сон дорисует недостающие черты.
9. Утром после третьей ночи косточки выбросьте в проточную воду (реку или под кран) со словами: «Течение принесет, судьба приведет».
На богатство и удачу
Когда проводить: с 6:00 до 8:00 утра, натощак — в это время денежный канал наиболее открыт.
Что нужно:
- три зеленых яблока (желательно разных сортов: кислое, сладко-кислое, сладкое);
- кошелек, куда вы кладете крупные купюры, или банка для «неприкосновенного запаса»;
- небольшой лоскут зеленой ткани или бумажная салфетка.
Пошаговая инструкция:
1. Покупка яблок — ключевой момент: до полудня 19 августа купите три яблока у трех разных продавцов — например, на рынке, в магазине и у частного торговца. При каждой покупке мысленно (или шепотом) скажите:
- за первое: «Первое яблоко — нищету забери»;
- за второе: «Второе — достаток примани»;
- за третье: «Третье — прибыток подари».
Важно: не торгуйтесь, платите ровно столько, сколько просят.
2. Освящение: все три яблока обязательно освятите в церкви (можно вместе с другими). Если нет возможности — окропите святой водой дома.
3. Работа с каждым яблоком по очереди (порядок строгий):
Первое (кислое или твердое) — съешьте его до обеда. Когда откусываете, четко проговаривайте про себя все долги, траты, ненужные расходы, которые уходят. Представьте, что кислота «съедает» финансовые проблемы. После еды скажите вслух:
«Кислота — к убытку, но я ее принимаю, чтобы освободить место для нового» (так вы нейтрализуете возможные потери).
Второе (среднее, сладко-кислое) — разрежьте на две половины. Достаньте семечки (их отложите). Одну половину съешьте в полдень, думая о стабильной зарплате и регулярном доходе. Вторую половину съешьте вечером, думая о неожиданных бонусах (премия, подарок). После каждой половины благодарите.
Третье (самое сладкое и крупное) — не ешьте! Его задача — быть магнитом. Натрите его зеленой тканью (или салфеткой) до блеска, положите рядом с местом хранения денег (в сейф, в кошелек с крупными купюрами или в банку «на черный день»). Яблоко должно лежать там ровно семь дней (до 26 августа). За это время оно притянет мелкие и средние суммы.
4. Закрепление: через неделю (26-го) достаньте это яблоко. Выньте из него семечки (если они есть) и посадите их в цветочный горшок с землей — даже если не прорастут, сам акт посадки «заземляет» денежный канал на весь год. Само яблоко можно съесть в этот день с благодарностью.
На исполнения желания
Когда проводить: ровно в полдень (12:00–12:15) — солнечный пик, когда желание «запечатывается» светом.
Что нужно:
- одно освященное яблоко — цвет выбирайте по стихии (красное для огня, зеленое для земли, желтое для воздуха, белое/желтое для воды);
- лист белой бумаги без линий;
- простой карандаш или ручка;
- восковая свеча (любого цвета, но лучше белая);
- спички или зажигалка.
Пошаговая инструкция:
1. За час до полудня сядьте в одиночестве. Напишите на бумаге свое желание в настоящем времени, как уже случившееся. Например: «Я счастлив (а) в любви», «Мой доход составляет X рублей ежемесячно», «Я получаю предложение о работе мечты». Желание должно касаться лично вас (не другого человека) и не вредить другим.
2. В 12:00 зажгите свечу. Возьмите яблоко в левую руку (она принимает энергию), а правой накройте его сверху, зажав между ладонями листок с желанием. Положите яблоко на стол, листок — поверх него.
3. Трижды шепотом прочитайте желание, глядя на яблоко. Затем скажите:
«Как это яблоко налито соком, так и мое желание силой солнца наполнится. Да будет так».
4. Съешьте яблоко полностью, не откусывая от него и не выпуская из рук (держите его в левой руке, правой помогайте). Ешьте медленно, каждый кусочек сопровождайте мысленным образом исполненного желания. Если яблоко крупное, можете разрезать его на дольки заранее, но держать их в руках по очереди.
5. После того как съели, возьмите листок с желанием, сверните его вчетверо. Сожгите его над пламенем свечи в огнеупорной посуде или просто на блюдце. Пепел соберите и развейте на улице по ветру, если нет ветра — просто рассыпьте на землю. Свече дайте догореть до конца или погасите пальцами, но не задувайте.
6. Важное правило: до заката этого дня никому не рассказывайте, что загадали. Также избегайте зеркал после ритуала — не смотритесь в них как минимум час, чтобы энергия не отразилась обратно.
Семейный ритуал «Чаша изобилия»
Подходит всем, но особенно тем, кто хочет укрепить здоровье и гармонию в доме. Проводится вечером (после 18:00), когда вся семья в сборе.
Что нужно: белое блюдо или плоская тарелка и пять яблок (символ семейного круга) — выбирайте красные или желтые.
Как делать:
1. Разложите 5 яблок на блюде в виде звезды: одно в центре, четыре вокруг. Если блюдо большое — можно выложить круг.
2. Возьмите блюдо в руки и обойдите с ним всю квартиру (или дом) по часовой стрелке 3 раза. На каждом углу, в каждой двери останавливайтесь и говорите:
«Яблочко наливное — к миру в доме, к сытости за столом, к ладу в сердцах».
3. Поставьте блюдо в центр обеденного стола. Каждый член семьи должен взять одно яблоко (кроме центрального) и съесть его в течение вечера — можно сразу, можно на десерт.
4. Центральное яблоко съедает тот, кто приносит основной доход в семью (или его делят на равные части все взрослые) — это «заряжает» бюджет на весь сезон.
Символика количества (если захотите увеличить число):
- 3 — для укрепления здоровья (можно вместо пяти, если семья мала).
- 7 — для удачи и перемен (кладут на стол, но едят не все сразу, а в течение недели).
- 9 — для финансового роста (хорошо для предпринимателей).
- 12 — как благословение на каждый месяц года (раскладывают в 12 местах дома, а затем собирают и раздают соседям — так добро возвращается).
Общие рекомендации на Яблочный Спас
- Утро — после пробуждения съешьте одно маленькое освященное яблоко целиком (с косточками, если они мягкие), мысленно благодаря уходящее лето и принимая энергию осени.
- Обед — обязательно угостите хотя бы трех человек (родных, соседей, прохожих) освященными яблоками — это активирует круговорот достатка.
- Вечер — зажгите свечу, положите оставшиеся яблоки на стол, полюбуйтесь ими, подумайте о своих планах. Не ссорьтесь, не занимайте деньги и не давайте в долг.
- Если яблоко оказалось кислым — не огорчайтесь. Скажите: «Кислота — к мудрости» и съешьте его с осознанием, что трудности превратятся в опыт. Можете добавить мед, чтобы смягчить энергию.
- Запрет на яблоки до освящения, иначе ритуалы теряют силу.
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