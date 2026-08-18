Съесть, спрятать или посадить: что делать с яблоками 19 августа для привлечения любви и денег

Яблочный Спас — праздник, с которым связано множество народных традиций, примет и обрядов. Особое место в них занимают эти наливные плоды: им издавна приписывали способность привлекать любовь, удачу, достаток и благополучие в дом.

Какие ритуалы можно провести в этот день и какие советы астролог подготовила для представителей разных знаков зодиака — эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астролог Виктория Лим.

Советы для знаков зодиака на Яблочный Спас

Обряды с яблоками на праздник Яблочный Спас, привлечь любовь, удачу. Фото: 5-tv.ru

Учитывая, что этот день несет разную энергию для каждого знака зодиака, Виктория Лим дает каждому несколько советов.

Овен, Лев, Стрелец (Огненные знаки). Ваша стихия — активность. В этот день лучше сосредоточиться на ритуалах для привлечения удачи и новых возможностей. Идеально подойдет обряд с красным яблоком на исполнение желания. Главное — не переусердствовать с напором, а действовать с благодарностью.

Телец, Дева, Козерог (Земные знаки). Для вас это время для укрепления финансового благополучия. Используйте зеленые яблоки для ритуалов на богатство. Однако Тельцам и Девам стоит быть особенно осторожными: есть риск обмана, финансовых потерь или неприятностей в общении. Рекомендуется провести день в спокойствии и медитации.

Близнецы, Весы, Водолей (Воздушные знаки). Ваша задача — гармонизировать личную жизнь и общение. Используйте желтые яблоки для любовных ритуалов. Близнецам стоит снизить активность до минимума, чтобы избежать убытков. Лучше сосредоточиться на великодушии и рассудительности.

Рак, Скорпион, Рыбы (Водные знаки). Энергия этого дня лучше всего подходит для духовных практик и работы с родом. Отличный вариант — ритуал с белым или желтым яблоком для загадывания желания, связанного с семьей.

Также можно принести яблоки на могилы усопших в знак благодарности и связи поколений.

Важные нюансы:

Главный запрет: до 19 августа яблоки нового урожая есть нельзя — их сначала нужно освятить в церкви.

Вкус — подсказка: сладкое и сочное яблоко, съеденное в этот день, сулит удачу и счастье, а кислое — предвещает трудности.

Щедрость: обязательно угощайте освященными яблоками родных, соседей и нуждающихся — это привлечет в дом достаток.

Главные ритуалы с яблоками на Яблочный Спас 19 августа

На любовь и жениха (или невесту)

Обряды с яблоками на праздник Яблочный Спас, привлечь любовь, удачу. Фото: 5-tv.ru

Когда проводить: утром, сразу после восхода солнца (до 8:00) — это час пробуждения чувств.

Что нужно:

одно крупное румяное яблоко (красное или розовое — для огненных и воздушных знаков; желтое — для водных; зеленое не использовать);

натуральный жидкий мед (лучше липовый или цветочный);

красная шерстяная нить (длина 30 сантиметров);

чистое блюдце.

Пошаговая инструкция:

1. Освятите яблоко в церкви накануне (или утром 19-го). Если нет возможности — положите его на подоконник с восходом солнца и скажите: «Солнце красное, освяти плод, любовь ко мне приведи» — три раза.

2. Вымойте яблоко, вытрите полотенцем. Острым ножом разрежьте на четыре ровные дольки, удалите сердцевину с косточками (косточки не выбрасывайте — они понадобятся).

3. Каждую дольку обмакните в мед с одной стороны, выложите на блюдце медом вверх.

4. Сядьте перед блюдцем, закройте глаза. Ярко, в мельчайших деталях представьте образ будущего партнера или партнерши: черты лица, цвет глаз, улыбку, даже тембр голоса. Дышите ровно.

5. Возьмите первую дольку и, глядя на нее, произнесите вслух:

«Как мед этот сладок, так сладка будет встреча с суженым (суженой). Как яблоко румяно, так и лицо милого (милой) мне явится».

6. Съешьте дольку медленно, смакуя, не отвлекайтесь.

7. Повторите то же с остальными тремя дольками — каждую съедайте с новой визуализацией (например, первая — глаза, вторая — улыбка, третья — руки, четвертая — объятия).

8. Завершение с косточками: заверните все косточки из яблока в красную нить, завяжите три узелка и положите этот сверток под подушку на три ночи подряд. В эти ночи ваш подсознательный сон дорисует недостающие черты.

9. Утром после третьей ночи косточки выбросьте в проточную воду (реку или под кран) со словами: «Течение принесет, судьба приведет».

На богатство и удачу

Обряды с яблоками на праздник Яблочный Спас, привлечь любовь, удачу. Фото: 5-tv.ru

Когда проводить: с 6:00 до 8:00 утра, натощак — в это время денежный канал наиболее открыт.

Что нужно:

три зеленых яблока (желательно разных сортов: кислое, сладко-кислое, сладкое);

кошелек, куда вы кладете крупные купюры, или банка для «неприкосновенного запаса»;

небольшой лоскут зеленой ткани или бумажная салфетка.

Пошаговая инструкция:

1. Покупка яблок — ключевой момент: до полудня 19 августа купите три яблока у трех разных продавцов — например, на рынке, в магазине и у частного торговца. При каждой покупке мысленно (или шепотом) скажите:

за первое: «Первое яблоко — нищету забери»;

за второе: «Второе — достаток примани»;

за третье: «Третье — прибыток подари».

Важно: не торгуйтесь, платите ровно столько, сколько просят.

2. Освящение: все три яблока обязательно освятите в церкви (можно вместе с другими). Если нет возможности — окропите святой водой дома.

3. Работа с каждым яблоком по очереди (порядок строгий):

Первое (кислое или твердое) — съешьте его до обеда. Когда откусываете, четко проговаривайте про себя все долги, траты, ненужные расходы, которые уходят. Представьте, что кислота «съедает» финансовые проблемы. После еды скажите вслух:

«Кислота — к убытку, но я ее принимаю, чтобы освободить место для нового» (так вы нейтрализуете возможные потери).

Второе (среднее, сладко-кислое) — разрежьте на две половины. Достаньте семечки (их отложите). Одну половину съешьте в полдень, думая о стабильной зарплате и регулярном доходе. Вторую половину съешьте вечером, думая о неожиданных бонусах (премия, подарок). После каждой половины благодарите.

Третье (самое сладкое и крупное) — не ешьте! Его задача — быть магнитом. Натрите его зеленой тканью (или салфеткой) до блеска, положите рядом с местом хранения денег (в сейф, в кошелек с крупными купюрами или в банку «на черный день»). Яблоко должно лежать там ровно семь дней (до 26 августа). За это время оно притянет мелкие и средние суммы.

4. Закрепление: через неделю (26-го) достаньте это яблоко. Выньте из него семечки (если они есть) и посадите их в цветочный горшок с землей — даже если не прорастут, сам акт посадки «заземляет» денежный канал на весь год. Само яблоко можно съесть в этот день с благодарностью.

На исполнения желания

Обряды с яблоками на праздник Яблочный Спас, привлечь любовь, удачу. Фото: 5-tv.ru

Когда проводить: ровно в полдень (12:00–12:15) — солнечный пик, когда желание «запечатывается» светом.

Что нужно:

одно освященное яблоко — цвет выбирайте по стихии (красное для огня, зеленое для земли, желтое для воздуха, белое/желтое для воды);

лист белой бумаги без линий;

простой карандаш или ручка;

восковая свеча (любого цвета, но лучше белая);

спички или зажигалка.

Пошаговая инструкция:

1. За час до полудня сядьте в одиночестве. Напишите на бумаге свое желание в настоящем времени, как уже случившееся. Например: «Я счастлив (а) в любви», «Мой доход составляет X рублей ежемесячно», «Я получаю предложение о работе мечты». Желание должно касаться лично вас (не другого человека) и не вредить другим.

2. В 12:00 зажгите свечу. Возьмите яблоко в левую руку (она принимает энергию), а правой накройте его сверху, зажав между ладонями листок с желанием. Положите яблоко на стол, листок — поверх него.

3. Трижды шепотом прочитайте желание, глядя на яблоко. Затем скажите:

«Как это яблоко налито соком, так и мое желание силой солнца наполнится. Да будет так».

4. Съешьте яблоко полностью, не откусывая от него и не выпуская из рук (держите его в левой руке, правой помогайте). Ешьте медленно, каждый кусочек сопровождайте мысленным образом исполненного желания. Если яблоко крупное, можете разрезать его на дольки заранее, но держать их в руках по очереди.

5. После того как съели, возьмите листок с желанием, сверните его вчетверо. Сожгите его над пламенем свечи в огнеупорной посуде или просто на блюдце. Пепел соберите и развейте на улице по ветру, если нет ветра — просто рассыпьте на землю. Свече дайте догореть до конца или погасите пальцами, но не задувайте.

6. Важное правило: до заката этого дня никому не рассказывайте, что загадали. Также избегайте зеркал после ритуала — не смотритесь в них как минимум час, чтобы энергия не отразилась обратно.

Семейный ритуал «Чаша изобилия»

Подходит всем, но особенно тем, кто хочет укрепить здоровье и гармонию в доме. Проводится вечером (после 18:00), когда вся семья в сборе.

Что нужно: белое блюдо или плоская тарелка и пять яблок (символ семейного круга) — выбирайте красные или желтые.

Как делать:

1. Разложите 5 яблок на блюде в виде звезды: одно в центре, четыре вокруг. Если блюдо большое — можно выложить круг.

2. Возьмите блюдо в руки и обойдите с ним всю квартиру (или дом) по часовой стрелке 3 раза. На каждом углу, в каждой двери останавливайтесь и говорите:

«Яблочко наливное — к миру в доме, к сытости за столом, к ладу в сердцах».

3. Поставьте блюдо в центр обеденного стола. Каждый член семьи должен взять одно яблоко (кроме центрального) и съесть его в течение вечера — можно сразу, можно на десерт.

4. Центральное яблоко съедает тот, кто приносит основной доход в семью (или его делят на равные части все взрослые) — это «заряжает» бюджет на весь сезон.

Символика количества (если захотите увеличить число):

3 — для укрепления здоровья (можно вместо пяти, если семья мала).

7 — для удачи и перемен (кладут на стол, но едят не все сразу, а в течение недели).

9 — для финансового роста (хорошо для предпринимателей).

12 — как благословение на каждый месяц года (раскладывают в 12 местах дома, а затем собирают и раздают соседям — так добро возвращается).

Общие рекомендации на Яблочный Спас