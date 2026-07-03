Президент России Владимир Путин поручил тщательно проанализировать вовлеченность союзников Киева в продолжение боевых действий. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент говорил о том, что необходимо сделать тщательный анализ вовлеченности каждой стороны, которая является подстрекателем боевых действий», — сказал Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, такой анализ потребуется для принятия ответственных решений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин заявил о полном освобождении Луганской Народной Республики российскими войсками. По словам Дмитрия Пескова, Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) также продолжают наступление в Донецкой Народной Республике, а с начала года освободили 133 населенных пункта.

Кроме того, глава государства Владимир Путин обсудил с командованием создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях, а также задачи на летнюю кампанию.

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