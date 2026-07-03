Силы ПВО за 12 часов уничтожили 188 украинских беспилотников

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 51 0

Дроны пытались атаковать сразу несколько регионов России.

Сколько беспилотников сбили над Россией 3 июля

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 188 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в мессенджере МАКС.

«В период с 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 188 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Беспилотники были сбиты над Московским регионом, Республикой Крым, а также Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Калужской и Тульской областями. Кроме того, дроны уничтожили над Рязанской, Смоленской, Тверской и Владимирской областями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что, по данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, во втором квартале 2026 года от действий ВСУ погибли 422 мирных жителя, а общее число пострадавших превысило три тысячи человек.

По его словам, за этот период количество погибших и раненых среди гражданского населения значительно выросло по сравнению с предыдущим кварталом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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