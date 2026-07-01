Больничные по-новому: как с 1 июля изменился расчет выплат

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 499 0

Социальный фонд будет чаще использовать уже имеющиеся данные, а не заново запрашивать сведения у работодателей.

Как с 1 июля изменится порядок расчета больничных и пособий

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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С 1 июля 2026 года в России изменился порядок расчета больничных и пособий

С 1 июля в России изменился порядок расчета ряда социальных выплат. Социальный фонд начинает начислять больничные, декретные, пособия по уходу за ребенком до полутора лет и выплаты при рождении ребенка на основе данных индивидуальных лицевых счетов. Об этом РИА Новости рассказал юрист Максим Хромченко.

По словам эксперта, раньше при наступлении страхового случая СФР отдельно запрашивал необходимые сведения у работодателя. Теперь главным источником информации становятся данные, которые уже есть в системе индивидуального учета.

При этом полностью от дополнительных запросов не отказываются. Если сведений на лицевом счете окажется недостаточно для расчета выплаты, СФР сможет обратиться к работодателю за уточняющей информацией.

С 1 июля вступили в силу и другие изменения. В частности, обновляется порядок регистрации сделок с недвижимостью: покупать и продавать жилье можно теперь с использованием биометрии.

Кроме того, родители получили возможность запрашивать выписки по счетам и вкладам детей от 14 до 18 лет. Для этого требуется предъявить свидетельство о рождении или документ об усыновлении.

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