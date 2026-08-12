ВВС России отмечают 114 лет со дня создания

Военно-воздушным силам России 12 августа исполняется 114 лет с момента создания. В этот день приказом военного ведомства вопросы воздухоплавания и авиации были переданы из Главного инженерного управления в созданную Воздухоплавательную часть Генерального штаба. Видео ко дню ВВС РФ распространило Минобороны России.

За время существования ВВС прошли путь от первых аэропланов до современных авиационных комплексов. Структура войск неоднократно менялась в соответствии с развитием вооружения, военной техники и способов ведения боевых действий.

В годы Первой мировой войны и Великой Отечественной войны российские летчики проявили мастерство и мужество в воздушных боях. За период Великой Отечественной войны авиация выполнила более 3 млн боевых вылетов. Свыше 200 тыс. воинов-авиаторов были награждены орденами и медалями, а 2420 человек получили звание Героя Советского Союза. Летчики Иван Кожедуб и Александр Покрышкин были удостоены этого звания трижды.

Сейчас ВВС входят в состав Воздушно-космических сил России. В их структуру входят дальняя, военно-транспортная, оперативно-тактическая и армейская авиация. По выполняемым задачам она подразделяется на бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную, транспортную и специальную.

Одним из основных направлений развития ВВС названа модернизация самолетов оперативно-тактической авиации, стратегических ракетоносцев, вертолетов армейской авиации и военно-транспортных самолетов. В числе техники, которую планируется совершенствовать, указаны Су-30СМ, Су-34, Су-35С, Ту-160М, Ту-95МСМ, Ту-22М3, Ка-52М, Ми-28НМ, Ан-124 и Ил-76МД-90А.

Командующий ВВС генерал-полковник Сергей Кобылаш отметил, что в ходе проведения специальной военной операции отечественная авиационная техника и средства поражения получили дальнейшее развитие.

«В ходе проведения СВО отечественная авиационная техника и современные авиационные средства поражения вышли на качественно новый уровень, позволяющий эффективно поражать воздушные цели, в том числе крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, наносить удары высокоточным оружием как на переднем крае, в тактической зоне, так и в глубине территории противника», — заявил Кобылаш.

Подготовку офицеров для ВВС осуществляет Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. Летные кадры также готовит Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени А. К. Серова.

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