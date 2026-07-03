Огненный смерч возник в Чернобыльской зоне отчуждения
Природное явление произошло из-за продолжающихся природных пожаров.
Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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В Чернобыльской зоне отчуждения во время природных пожаров образовался огненный смерч. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
«Огненный торнадо: ветер, пыль и пламя слились в одну сокрушительную силу!» — говорится в публикации ведомства.
В ГСЧС отметили, что в районе возгораний ситуация остается сложной: направление огня постоянно меняется, что значительно затрудняет работу экстренных служб.
Специалисты продолжают локализовать очаги природных пожаров в зоне отчуждения.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что сразу несколько российских регионов столкнулись с крупными природными пожарами. В Амурской области огонь охватил десятки километров, а причиной одного из возгораний, по предварительным данным, стала детская шалость — растительность поджег подросток. Теперь его родителям грозят крупные штрафы.
Кроме того, в Дагестане пожар распространился на площадь около 1,5 тысячи гектаров, там пламя бушевало всего в трех километрах от населенного пункта.
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