Огненный смерч возник в Чернобыльской зоне отчуждения

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 45 0

Природное явление произошло из-за продолжающихся природных пожаров.

Что такое огненный смерч

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

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В Чернобыльской зоне отчуждения во время природных пожаров образовался огненный смерч. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Огненный торнадо: ветер, пыль и пламя слились в одну сокрушительную силу!» — говорится в публикации ведомства.

В ГСЧС отметили, что в районе возгораний ситуация остается сложной: направление огня постоянно меняется, что значительно затрудняет работу экстренных служб.

Специалисты продолжают локализовать очаги природных пожаров в зоне отчуждения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сразу несколько российских регионов столкнулись с крупными природными пожарами. В Амурской области огонь охватил десятки километров, а причиной одного из возгораний, по предварительным данным, стала детская шалость — растительность поджег подросток. Теперь его родителям грозят крупные штрафы.

Кроме того, в Дагестане пожар распространился на площадь около 1,5 тысячи гектаров, там пламя бушевало всего в трех километрах от населенного пункта.

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