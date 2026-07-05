Польза или деньги на ветер? Как отличить качественный БАД от пустышки

Фармаэксперт Ватутина: БАДы могут поддерживать организм, но не заменять лечение

Выбрать качественный БАД можно с помощью простого правила — мысленно заменить его на обычный продукт питания. Об этом Газете.ру рассказала директор по развитию международных проектов аналитической платформы «Фармзнание» Елена Ватутина.

«Если формулировка звучит абсурдно („шашлык лечит диабет“ или „шашлык устраняет сердечно-сосудистые заболевания“), значит аналогичное утверждение о БАДе также выходит за пределы допустимого», — объяснила эксперт.

По словам Ватутиной, такой способ помогает понять, что БАДы могут поддерживать организм, но не заменяют лечение.

Эксперт также отметила, что сегодня на рынке есть как качественные продукты с хорошим сырьем и продуманным составом, так и добавки, ценность которых строится в основном на рекламе.

«Качественные БАДы находятся в диапазоне от 1 500 до 4 000 рублей за курс. Более низкая цена часто означает упрощенный состав и более дешевое сырье. При этом высокая стоимость не всегда гарантирует качество, часть цены формируется брендом и маркетингом», — отметила специалист.

Ватутина подчеркнула, что за последние годы покупатели стали лучше разбираться в теме. Люди все чаще обращают внимание на состав, формы действующих веществ и рекомендации специалистов.

Как заявила эксперт, главная опасность связана не с самими БАДами, а с их бесконтрольным приемом. Она советует не заниматься самолечением и выбирать любые добавки с учетом рекомендаций врача.

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