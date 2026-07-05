Польза или деньги на ветер? Как отличить качественный БАД от пустышки

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 30 0

Оказалось, узнать эффективность добавок можно даже не пробуя их.

Какие БАДы эффективны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Фармаэксперт Ватутина: БАДы могут поддерживать организм, но не заменять лечение

Выбрать качественный БАД можно с помощью простого правила — мысленно заменить его на обычный продукт питания. Об этом Газете.ру рассказала директор по развитию международных проектов аналитической платформы «Фармзнание» Елена Ватутина.

«Если формулировка звучит абсурдно („шашлык лечит диабет“ или „шашлык устраняет сердечно-сосудистые заболевания“), значит аналогичное утверждение о БАДе также выходит за пределы допустимого», — объяснила эксперт.

По словам Ватутиной, такой способ помогает понять, что БАДы могут поддерживать организм, но не заменяют лечение.

Эксперт также отметила, что сегодня на рынке есть как качественные продукты с хорошим сырьем и продуманным составом, так и добавки, ценность которых строится в основном на рекламе.

«Качественные БАДы находятся в диапазоне от 1 500 до 4 000 рублей за курс. Более низкая цена часто означает упрощенный состав и более дешевое сырье. При этом высокая стоимость не всегда гарантирует качество, часть цены формируется брендом и маркетингом», — отметила специалист.

Ватутина подчеркнула, что за последние годы покупатели стали лучше разбираться в теме. Люди все чаще обращают внимание на состав, формы действующих веществ и рекомендации специалистов.

Как заявила эксперт, главная опасность связана не с самими БАДами, а с их бесконтрольным приемом. Она советует не заниматься самолечением и выбирать любые добавки с учетом рекомендаций врача.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бесконтрольный прием витамина B12 может способствовать развитию онкологических заболеваний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+17° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
77.23
-0.70 88.03
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:32
Польза или деньги на ветер? Как отличить качественный БАД от пустышки
2:18
«Упаси Господи»: Шура подтвердил свою неприязнь к спорту
2:00
Сам ускорил свою гибель: всплыли новые подробности смерти Майкла Джексона
1:30
Один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ на Крым
1:02
Ушаков: беседа Путина и Трампа состоялась по инициативе Вашингтона
0:59
«Другого выхода нет»: в Германии назвали способ остановить конфликт на Украине

Сейчас читают

Россию атакуют апокалипсисы: что такое Эль-Ниньо и грозит ли стране его суперверсия
РФ предложила Украине прекратить обстрел Константиновки для передачи погибших
Обломки сбитого беспилотника ВСУ упали в Петергофе
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео