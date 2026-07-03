ВС РФ освободили Константиновку в ДНР

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Срочная новость 49 0

Владимир Путин посетил пункт объединенной группировки войск, где с докладом выступил Валерий Герасимов.

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Константиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, президент России Владимир Путин посетил пункт объединенной группировки войск, где с докладом выступил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и сообщил об полном освобождении населенного пункта.

«Была отмечена положительная динамика наступления наших войск по всей линии фронта. Главная новость: полностью взята Константиновка», — сказал Песков.

Отдельно он уточнил, что ранее этот район рассматривался как Краматорско-Константиновский укрепленный узел, однако теперь Константиновка, по его словам, полностью перешла под контроль российских войск.

«Город был превращен в фактически неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден», — сказал Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Армия России освобождала Пискуновку в ДНР. Пискуновка — небольшой населенный пункт в 15 километрах от Славянска. Поселок буквально утопает в зелени. И для наших штурмовиков это лучшие условия для наступления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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