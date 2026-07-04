Путину доложили о продвижении группировки войск «Севера»

Во время совещания в пункте управления объединенной группировки войск командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров доложил президенту России Владимиру Путину о результатах работы.

Никифоров сообщил о задачах по усилению защиты приграничных территорий и расширению зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях. По его словам, это позволяет заранее выявлять планы противника и снижать угрозы на подходах к российской границе.

«Расширение полосы безопасности позволяет нам заблаговременно вскрывать планы украинского командования, уничтожать его воинские формирования и диверсионно-разведывательные группы еще до попытки прорыва через государственную границу», — заявил командующий.

Отдельно он отметил ситуацию на Сумском направлении, где, по его данным, передовые подразделения находятся примерно в 10 километрах от северных окраин города Сумы. При этом с начала года под контроль российских сил в Сумской области перешли 24 населенных пункта.

Кроме того, на Волчанском направлении российские подразделения продвинулись и заняли более 130 квадратных километров территории и четыре населенных пункта.

«На Волчанском направлении в июне достигнуты самые высокие темпы продвижения, которые в отдельные дни составляли более полутора километров», — заявил он.

Также подчеркивается, что с начала года под контроль российских сил перешли 870 километров территории и 57 населенных пунктов, а потери противника превысили 5,5 тысячи человек.

«За прошедший месяц во всей полосе ответственности группировки войск „Север“ под российский контроль перешло около 230 квадратных километров территории, освобождено восемь населенных пунктов», — сообщил командующий.

Подразделения группировки продолжают прикрывать гражданскую инфраструктуру и обеспечивать безопасность приграничных районов.

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