Путин рассказал, что ждет киевский режим за преступления в Курской области

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 26 0

Россия сегодня создают зону безопасности, эта задача поставлена группировке войск «Север».

Что будет с Украиной за преступления в Курской области

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

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Тема:
Курская область

Путин: Украина за преступления в Курской области заплатит утратой территорий

Утрата территорий станет для киевского режима расплатой за совершенные в Курской области преступления. Об этом сообщил президент России Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Российский лидер подчеркнул, что именно агрессия боевиков ВСУ привела к тому, что Россия сегодня создает зону безопасности на границе.

«Украинский режим заплатит за свои преступления на курской земле утратой территорий, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье», — подчеркнул глава государства.

Он заявил, что сейчас задачей по созданию этой зоны занимаются военнослужащие группировки войск «Север», которые сегодня успешно работают на сумском и волчанском направлениях. Путин добавил, что армия продолжает продвижение.

«До города Сумы осталось где-то 10,5 километра. Это областной центр, как я сказал, 30 тысяч домов», — уточнил Владимир Путин, подчеркнув, что у России отсутствуют какие-либо планы не только на город, но и на Сумскую область.

Ранее глава государства заявил об отсутствии каких-либо договоренностей по итогам российско-американских переговоров в Анкоридже в августе прошлого года.

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