Фицо подчеркнул готовность к диалогу с Путиным

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 35 0

Он также поддержал начало диалога между Москвой и Брюсселем.

Премьер Словакии Роберт Фицо о диалоге с Путиным

Фото: www.globallookpress.com/Roman Naumov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не откажется от возможности поговорить с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети.

«Не упущу ни одной возможности вести диалог с российским президентом Путиным», — сказал руководитель словацкого правительства.

Фицо также выступил за начало диалога между Москвой и Брюсселем по вопросу восстановления отношений и украинского урегулирования. Он подчеркнул, что Братислава контактирует с обеими сторонами по этим вопросам.

Кроме того, выразил готовность общаться с главой киевского режима Владимира Зеленского, несмотря на разногласия. При этом он добавил, что Евросоюз обладает инструментами, необходимыми для влияния на поведение украинской стороны.

«Мы суверенны в своих взглядах. Мы должны быть заинтересованы поддерживать дружеские и взаимовыгодные отношения с каждым, кто так же относится к Словакии», — пояснил глава правительства.

Ранее 5-tv.ru писал о разногласиях в странах ЕС из-за вопроса переговоров с Россией. На недавнем саммите Евросоюза в Брюсселе стороны не смогли определиться с посредником для разговора с Москвой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.44
0.08 84.17
-0.86
Лунный календарь питания и диет на июль 2026: когда и что есть знакам зод...

Последние новости

4:49
Комфортное воскресенье: какой будет погода в Москве 21 июня
4:16
Назван средний размер пенсии неработающих и работающих россиян
4:02
«Болевой порог превышен»: почему Польша лишила Зеленского ордена Белого орла
3:49
Фицо подчеркнул готовность к диалогу с Путиным
3:30
Лагеря, биолаборатории, русофобия: как Запад, забыв уроки прошлого, идет по опасному пути
3:12
В ходе операции по борьбе с наркотиками во Франции нашли картину Пабло Пикассо

Сейчас читают

Анна Цуканова-Котт шокировала мужа своим желанием: «Этого очень не хватает»
«Дорогу нашим»: Батрутдинов сделал ставку на российских дизайнеров
Под женщину, работу, условия: Охлобыстин о привычке подстраиваться
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео