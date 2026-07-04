МАГАТЭ проинформировали об отключении внешнего энергоснабжения ЗАЭС

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 31 0

Это уже 21-й подобный случай с начала СВО.

Что происходит на Запорожской АЭС — реакция МАГАТЭ

Фото: www.globallookpress.com/Liu Xinyu

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Информацию об отключении внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС на несколько часов передали инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил официальный Telegram-канал станции.

«Эксперты МАГАТЭ, присутствующие на Запорожской АЭС, уведомлены о произошедшем», — говорится в сообщении.

Позже пресс-служба агентства заявила, что получила новость о случившемся на объекте инциденте.

«МАГАТЭ было проинформировано о том, что ЗАЭС сегодня потеряла внешнее электроснабжение», — сказано в заявлении.

Запорожская АЭС лишилась внешнего энергоснабжения в 21 раз с начала специальной военной операции. В пятницу станция около двух часов функционировала без внешнего энергоснабжения. Причина — отключение высоковольтной линии электропередачи в результате действий киевского режима. Все это время объект работал за счет резервных дизель-генераторов. После того, как все проблемы удалось устранить, их перевели в режим дежурства.

Ранее 5-tv.ru о том, что транспортный цех Запорожской АЭС подвергся атаке со стороны ВСУ. Сотрудники станции заявили о 14 ударах по объекту. В результате повреждения получили здания одного из боксов и ремонтной зоны. Жертв и пострадавших нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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