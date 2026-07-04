Россия освобождением Константиновки в ДНР нанесла психологическое поражение НАТО и серьезный удар по престижу альянса и Пентагона. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил американский политолог Джон Вароли.

«Успех в Константиновке — это серьезный удар по престижу Пентагона и НАТО. Они снова потерпели поражение, российская армия освободила город из-под контроля НАТО. <…> Это колоссальное психологическое поражение для НАТО», — заявил эксперт.

Специалист также отметил, что американские генералы и военные деятели стран военного блока шокированы успехами российских войск на поле боя. Он подчеркнул, что Россия в одиночку справляется с альянсом, который воюет руками Украины.

«Это конфликт НАТО, это конфликт США, а Украина — лишь инструмент. Украинские вооруженные силы де-факто являются частью НАТО. В альянс входят 31 страна и при этом Россия в одиночку побеждает НАТО», — подчеркнул Вароли.

Ранее ВС РФ взяли под контроль Константиновку. Об освобождении населенного пункта сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что армия существенно продвинулась на территории ДНР.

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