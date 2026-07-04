ФСБ пресекла теракт против представителей власти и иностранных делегаций в Сочи

В Краснодарском крае задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), который собирал данные о целях для ракетных ударов боевиков киевского режима. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности РФ.

Украинские спецслужбы требовали от информатора сведения о графике прибытия сотрудников органов власти и делегаций зарубежных стран в город Сочи.

Ранее в Крыму задержали двух агентов Киева, которые собирали сведения об объектах Вооруженных сил России, а также об организации движения на Крымскому мосту. По данным ФСБ, фигуранты 1968 и 1986 годов рождения работали на Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины.

Информаторы собирали и передавали своему куратору через Telegram данные точек дислокации российских военных объектов в Крыму, а также информацию о критически важной инфраструктуре. Также подозреваемые через тайник получили детали для сборки радиоуправляемой бомбы.

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