Паук — к деньгам: сколько Холланд заработает за нового «Спайдермена»

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 34 0

По отчислениям звезда «Человека-паука» догнал своего коллегу Роберта Дауни-младшего.

Сколько Том Холланд заработает за новую часть Человека-паука

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/James Warren

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PS: Холланд заработает за новую часть «Человека-паука» около $100 миллионов

Актер Том Холланд может заработать свыше 100 миллионов долларов за участие в фильме «Человек-паук: Новый день». Об этом сообщило издание Page Six.

Согласно предоставленным данным, гарантированный базовый оклад 30-летнего артиста составил не менее 20 миллионов долларов, что в два раза превышает его фиксированную выплату за предыдущую ленту «Человек-паук: Нет пути домой».

Основную часть дохода составят премиальные отчисления. При этом отмечается, что верхний порог бонусов в контракте не прописан. Это позволяет финальной сумме расти вместе с кассовыми сборами.

«Он заработает как минимум 100 миллионов долларов», — поделился инсайдер информацией об итоговом чеке звезды.

Картина, снятая режиссером Дестином Дэниелом Креттоном, демонстрирует феноменальные результаты в мировом прокате. Фильм преодолел отметку в один миллиард долларов всего за шесть дней после премьеры, а на третьей неделе показов его общие сборы превысили два миллиарда долларов.

Проект стал вторым в истории по скорости достижения этого показателя, приблизившись к таким кассовым гигантам, как «Аватар» и «Мстители: Финал».

Заработок Тома Холланда сопоставим с доходами Роберта Дауни-младшего, который, по имеющимся сведениям, получит аналогичную сумму в 100 миллионов долларов за возвращение в киновселенную Marvel в роли Доктора Дума.

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