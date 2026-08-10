ФСБ предотвратила теракт против российских военных в Херсонской области

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта против российских военнослужащих в Херсонской области. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в городе Скадовске Херсонской области задержан гражданин России 1976 года рождения, планировавший террористический акт по заданию спецслужб Украины», — проинформировали в ведомстве.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый является сторонником запрещенной в России террористической организации. Задержанный рассказал, что с ним связался неизвестный человек через мессенджер Telegram и предложил выполнять задания за денежное вознаграждение. Сперва куратор поручил найти адреса проживания российских военнослужащих. Затем ему приказали забрать взрывное устройство.

После того как «посылка» оказалась на руках у подозреваемого, мужчина был задержан сотрудниками ФСБ. Изъятое радиоуправляемое взрывное устройство было замаскировано под пауэрбанк. В нем содержалось более чем 200 граммов взрывчатого вещества.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Приморском крае были задержаны трое подростков. Они подозреваются в организации теракта на одном из объектов Росгвардии. Задержанным грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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