ФСБ предотвратила теракт против российских военных в Херсонской области

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 70 0

Задержанный мужчина был сторонником запрещенной в России организации.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта против российских военнослужащих в Херсонской области. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в городе Скадовске Херсонской области задержан гражданин России 1976 года рождения, планировавший террористический акт по заданию спецслужб Украины», — проинформировали в ведомстве.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый является сторонником запрещенной в России террористической организации. Задержанный рассказал, что с ним связался неизвестный человек через мессенджер Telegram и предложил выполнять задания за денежное вознаграждение. Сперва куратор поручил найти адреса проживания российских военнослужащих. Затем ему приказали забрать взрывное устройство.

После того как «посылка» оказалась на руках у подозреваемого, мужчина был задержан сотрудниками ФСБ. Изъятое радиоуправляемое взрывное устройство было замаскировано под пауэрбанк. В нем содержалось более чем 200 граммов взрывчатого вещества.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Приморском крае были задержаны трое подростков. Они подозреваются в организации теракта на одном из объектов Росгвардии. Задержанным грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
82.17
0.76 94.84
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:45
Метеоролог рассказал, будет ли в Москве и Петербурге бабье лето
18:40
Сдержал слово: Владимир Путин прилетел в Бурятию по приглашению восьмиклассника
18:35
VK улучшил рекомендации с помощью искусственного интеллекта
18:30
Защита от солнца и омоложение: чем полезны помидоры для кожи
18:25
«Замечательный знак»: в Московском зоопарке родилась еще одна капибара
18:18
Путин призвал учитывать потребности многодетных семей в работе транспорта

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иран поймал нефть на Ормуз
МРОТ в России может взлететь до 50 тысяч рублей: как это повлияет на зарплаты россиян
Проникновение в жилье: мошенники получают биометрию россиян под видом полицейских
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео