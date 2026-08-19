Собянин: промышленное производство в Москве за полгода выросло на 12,5%

Москва продолжает укреплять статус главного индустриального и технологического центра страны. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил Сергей Собянин.

«За 2025 год столичным производителям удалось увеличить выпуск продукции на 4,7 процента по сравнению с 2024-м. За первые шесть месяцев 2026-го объемы производства выросли уже на 12,5%», — написал мэр.

В настоящее время в городе функционирует 4735 промышленных предприятий, на которых трудятся 767 тысяч человек. По итогам первого полугодия 2026 года на новых современных производствах создано свыше 7,2 тысячи рабочих мест. За шесть месяцев в столице введено в эксплуатацию 15 высокотехнологичных промышленных объектов общей площадью более 500 тысяч квадратных метров.

Статус главного индустриального и научного центра России определяет уникальную роль Москвы как места концентрации разработки и производства высокотехнологичных решений, востребованных по всей стране.

В число ключевых отраслей столичной промышленности входят радиоэлектроника (в том числе фотоника и микроэлектроника), электромобилестроение, аэрокосмическая, медицинская и фармацевтическая отрасли, а также пищевая. Большинство из них показали значительный рост по итогам первого полугодия 2026 года.

Так, в радиоэлектронике более 870 предприятий создают компонентную базу для вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования и систем автоматизации — рост составил 39,1 процента. В фармацевтике более 100 предприятий обеспечивают выпуск жизненно важных препаратов и вакцин — рост 14,7 процента. Производство медицинских изделий, которое ведут более 220 предприятий, выросло на 16,8 процента. В аэрокосмической отрасли более 70 предприятий работают над созданием приборов для авиации и космоса — рост достиг 33,5 процента.

На портале mos.ru появился масштабный спецпроект, посвященный развитию ключевых сфер Москвы — транспорта, промышленности, здравоохранения, образования, спорта и строительства. На странице «Экономика» можно узнать об основных показателях роста столицы, его драйверах и перспективах, а также о том, какие результаты могут быть достигнуты в текущем году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в столице прошла церемония награждения сотрудников центров государственных услуг «Мои документы», приуроченная к 15-летию сети. Мэр Москвы Сергей Собянин лично вручил наиболее отличившимся работникам почетные грамоты Правительства Москвы и объявил благодарности. В своей речи градоначальник отметил, что сегодня услуги в центрах предоставляются на высоком уровне: профессионально, оперативно, с искренним сервисом и доброжелательным отношением к посетителям. Сергей Собянин подчеркнул, что такие изменения не произошли случайно — они стали результатом многолетней системной работы всего коллектива.

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