Бесполезный детокс? Гастроэнтеролог раскрыл главную опасность модных капельниц

Специалист объяснил, почему популярные процедуры для «очищения организма» могут оказаться не только бесполезными, но и навредить при неправильном подходе.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Гастроэнтеролог Симаков: детокс-капельницы бесполезны для здоровых людей
Гастроэнтеролог Андрей Симаков заявил, что так называемые детокс-капельницы не приносят пользы здоровым людям, а их главная опасность заключается в неоправданных тратах и громких маркетинговых обещаниях. Об этом сообщила Lenta.ru.
По словам врача, естественное очищение организма происходит постоянно благодаря работе печени и почек, поэтому дополнительные процедуры без медицинских показаний не требуются.
Специалист отметил, что «самая большая опасность капельниц для очищения организма — это дырявый кошелек». Он пояснил, что стоимость одной процедуры может достигать 15-20 тысяч рублей, однако доказанной необходимости в подобных услугах для здоровых людей нет.
Особую тревогу у врача вызывают программы, которые сочетают капельницы с голоданием или строгими диетами. По словам Симакова, снижение веса в таких случаях происходит в основном из-за потери жидкости и мышечной массы, а не за счет избавления от жировых отложений.
Наибольший вред подобные практики могут нанести пожилым людям, поскольку восстановление мышечной ткани у них проходит сложнее. Для детей такие методы врач назвал полностью недопустимыми.
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