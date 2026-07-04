Бесполезный детокс? Гастроэнтеролог раскрыл главную опасность модных капельниц

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 35 0

Специалист объяснил, почему популярные процедуры для «очищения организма» могут оказаться не только бесполезными, но и навредить при неправильном подходе.

Детокс-капельницы — плюсы и минусы, советы врача

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гастроэнтеролог Симаков: детокс-капельницы бесполезны для здоровых людей

Гастроэнтеролог Андрей Симаков заявил, что так называемые детокс-капельницы не приносят пользы здоровым людям, а их главная опасность заключается в неоправданных тратах и громких маркетинговых обещаниях. Об этом сообщила Lenta.ru.

По словам врача, естественное очищение организма происходит постоянно благодаря работе печени и почек, поэтому дополнительные процедуры без медицинских показаний не требуются.

Специалист отметил, что «самая большая опасность капельниц для очищения организма — это дырявый кошелек». Он пояснил, что стоимость одной процедуры может достигать 15-20 тысяч рублей, однако доказанной необходимости в подобных услугах для здоровых людей нет.

Особую тревогу у врача вызывают программы, которые сочетают капельницы с голоданием или строгими диетами. По словам Симакова, снижение веса в таких случаях происходит в основном из-за потери жидкости и мышечной массы, а не за счет избавления от жировых отложений.

Наибольший вред подобные практики могут нанести пожилым людям, поскольку восстановление мышечной ткани у них проходит сложнее. Для детей такие методы врач назвал полностью недопустимыми.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
77.23
-0.70 88.03
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:52
В Москве завершили реставрацию фасадов особняка купца Мазурина
15:35
Бесполезный детокс? Гастроэнтеролог раскрыл главную опасность модных капельниц
15:21
Вылетевший из Стамбула в Минводы самолет возвращается обратно из-за возможных неполадок на борту
15:17
«Парни — герои»: раскрыты новые подробности освобождения Константиновки
15:11
Ядовитый враг: как прогнать змей с дачного участка
14:58
Девять взрослых и двое детей ранены дронами ВСУ в Херсонской области за сутки

Сейчас читают

Россию атакуют апокалипсисы: что такое Эль-Ниньо и грозит ли стране его суперверсия
Тихо погас огонь «Ромэна»: жизнь и карьера Екатерины Жемчужной
Обломки сбитого беспилотника ВСУ упали в Петергофе
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео