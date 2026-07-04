«Он хочет этого ребенка»: беременная модель Лукьянова о романе с певцом Иракли

Модель Екатерина Лукьянова: певец Иракли просил не афишировать мой с ним роман

Модель Екатерина Лукьянова, которая утверждает, что ждет ребенка от певца Ираклия Пирцхалавы, впервые подробно рассказала об их отношениях. В беседе с изданием Super девушка поделилась совместной фотографией с артистом и раскрыла, как начался их роман, а также объяснила, почему в отношениях возникли проблемы.

По словам 22-летней Лукьяновой, знакомство состоялось в июне во время открытия выставки в галерее. Общение 48-летнего исполнителя с моделью началось стремительно, а вскоре Екатерина получила приглашение сняться в клипе Иракли «Матушка Россия». Затем пара вместе отправилась в совместное путешествие за границу.

«Тогда Иракли сразу обозначил, что у нас отношения, но пока мы не будем их афишировать», — сообщила модель.

Также Екатерина рассказала, что, узнав о беременности, сразу сообщила об этом певцу. По ее словам, артист воспринял новость с радостью.

«Он очень обрадовался, сказал, что это счастье, и что ребенка мы обязательно оставляем. Он хочет этого малыша и даже говорил, что мечтает о девочке», — поделилась Лукьянова.

Однако беременность протекает непросто, из-за плохого самочувствия Лукьяновой иногда приходилось по несколько дней не выходить на связь. В это время у Иракли был напряженный рабочий график с концертами и съемками.

Как утверждала модель, накануне в ее отношениях с певцом произошел серьезный конфликт. Ей якобы прислали видео с концерта певца, на кадрах которого он общался с незнакомой женщиной.

«Для меня увиденное стало очень болезненным. Я считаю, что мужчина, который находится в отношениях и знает, что его девушка беременна, должен понимать границы в общении с другими женщинами», — сказала она.

Модель подчеркнула, что не намерена выслушивать оправдания, однако надеется, что они смогут спокойно обсудить вопросы, связанные с воспитанием общего ребенка, в будущем.

«Несмотря ни на что, я знаю, что Иракли хочет этого ребенка. Надеюсь, что со временем мы сможем спокойно обсудить вопросы, связанные с воспитанием нашего будущего малыша», — добавила Екатерина.

При этом Лукьянова отказалась комментировать участие певца в телепроекте на федеральном телеканале, в ходе которого он попытался восстановить отношения с бывшей супругой Екатериной Гребенщиковой.

«Насколько мне известно, Иракли и Екатерина — близкие друзья и родители замечательных детей. Лезть в их взаимоотношения я не считаю правильным», — заключила модель.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Екатерина Лукьянова заявила, что ждет ребенка от Ираклия Пирцхалавы. В подтверждение своих слов она опубликовала результаты медицинских анализов, а также архивные фотографии и видеозаписи с артистом.

Кроме того, модель утверждала, что во время беременности певец перестал оказывать ей финансовую и моральную поддержку.

Сам Иракли пока публично не комментировал заявления Лукьяновой. Пока артист участвует в телевизионном проекте, на котором старается наладить отношения с Гребенщиковой. У бывших супругов двое общих сыновей.

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