Минобороны: ВС РФ сорвали комбинированный удар ВСУ в ночь на 4 июля

Киевский режим в ночь на 4 июля предпринял попытки совершить комбинированный удар по территории России, задействовав крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», реактивные системы залпового огня «Хаймарс» и беспилотники большой дальности. Об этом сообщили в Минобороны России.

Так глава киевского режима Владимир Зеленский пытался отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от того, как ВСУ катастрофически провалились в Константиновке Донецкой Народной Республики.

Однако российские силы противовоздушной обороны сорвали вражескую атаку. Отмечалось, что всего ночью и утром 4 июля ликвидировали свыше 500 воздушных целей.

В ходе отражения атаки российские средства противовоздушной обороны уничтожили десять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», девять реактивных снарядов «Хаймарс» в Белгородской области, а также 494 БПЛА большой дальности.

Как отметили в ведомстве, уничтожение воздушных целей велось под единым управлением главного командования Воздушно-космических сил России. В отражении удара участвовали боевые расчеты зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы, а также экипажи истребительной и армейской авиации.

В Минобороны подчеркнули, что личный состав действовал профессионально и мужественно на всех созданных рубежах системы противовоздушной обороны.

Только за июнь над регионами России были уничтожены около 13 тысяч воздушных целей. В Минобороны заявили, что производством и обеспечением запуска таких средств поражения занимаются военные структуры и специалисты ряда европейских стран, в том числе Великобритания, а также другие спонсоры киевского режима.

В ведомстве добавили, что попытка Зеленского нанести ущерб российским гражданским объектам не останется без соответствующих ответных действий со стороны ВС РФ.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин отметил, что ВС РФ продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции.

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