Названо время и место прощания с Екатериной Жемчужной

Прощание с Екатериной Жемчужной пройдет 6 или 7 июля в театре «Ромэн»

Прощание с народной артисткой России Екатериной Жемчужной пройдет 6 или 7 июля 2026 года в театре «Ромэн». Об этом 5-tv.ru сообщила дочь актрисы Ольга Жемчужная.

«Или в понедельник, или во вторник, я пока еще точно не знаю, как получится», — ответила она.

Народная артистка России Екатерина Жемчужная скончалась от тромбоэмболии в возрасте 82 лет.

Актриса родилась 28 марта 1944 года в городе Щекино Тульской области, переехала в Москву и поступила в студию цыганского театра «Ромэн», а затем выпустилась с факультета актерского искусства института ГИТИС. Стать участницей труппы «Ромэна» ее пригласил главный режиссер Семен Баркан в 1964 году. В театре ранее также подтвердили смерть актрисы.

Кроме того, Жемчужная снималась в кино — первым экранным опытом артистки стал сериал «Вечный зов».

Также актриса исполнила роль цыганки Кармы в кинокартине «Карнавал» авторства Татьяны Лиозновой. В ее послужном списке также фильмы «Где находится нофелет?», «Табор уходит в небо» и другие. Всего на ее счету более 20 киноролей.

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