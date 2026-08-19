«Мои самые близкие люди»: кому Шаляпин доверит свое имущество по завещанию

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 166 0

Певец заранее задумался о судьбе своих активов, чтобы после его смерти между родственниками не возникло конфликтов.

Зачем Прохор Шаляпин составил завещание: кому достанется

Фото: © РИА Новости/Арина Антонова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Прохор Шаляпин рассказал, что составил завещание

Певец Прохор Шаляпин решил заранее составить завещание, несмотря на относительно молодой возраст. Артист считает, что такой документ необходим каждому человеку, у которого есть имущество, чтобы в будущем избежать споров между наследниками. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.

На вопрос, зачем ему понадобилось завещание в 42 года, Шаляпин ответил, что не считает возраст препятствием для такого решения.

«Завещание должен иметь каждый, у кого есть какое-то имущество. Чтобы его наследники не ругались», — объяснил певец.

Главными людьми, которым он доверяет свои активы, Шаляпин назвал мать и отчима.

«Она и отчим — мои самые близкие люди. Я их поддерживаю, люблю искренне, переживаю за них», — рассказал артист.

Певец старается заботиться о матери и недавно отправил ее вместе с отчимом на отдых в Сочи. По его словам, сейчас они живут неподалеку друг от друга.

«Они недавно ездили отдыхать в Сочи, я им купил путевку на десять дней. Сейчас мы с мамой вообще в одном доме живем, просто в разных подъездах», — отметил Шаляпин.

Артист добавил, что ранее продал квартиру матери в Мытищах и приобрел для нее трехкомнатное жилье в Москве, рядом со своим домом.

«Я продал мамину квартиру в Мытищах и купил ей трехкомнатную, в 75 квадратных метров, в Москве на Автозаводской, по соседству со мной. Мама счастлива», — рассказал певец.

У певца пока нет наследников. Он мечтает о большой семье и не исключает, что в будущем станет отцом. По словам Шаляпина, он хотел бы иметь троих детей и считает, что к этому нужно прийти осознанно.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
85.16
0.15 98.73
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:51
Собянин: промышленное производство в Москве за полгода выросло на 12,5%
10:47
Паук — к деньгам: сколько Холланд заработает за нового «Спайдермена»
10:41
Умерла звезда бразильских сериалов Глория Менезес
10:37
Персональные данные россиян продают «на черном рынке»: как дать мошенникам отпор
10:33
Мать Яниса Тиммы прервала молчание и обнародовала аудиосообщение от Седоковой
10:30
«Мои самые близкие люди»: кому Шаляпин доверит свое имущество по завещанию

Сейчас читают

Копил и взял в долг: за сколько Прохор Шаляпин купил новый дом
Прокурор потребовал смертной казни для «красивой убийцы» из Кореи
Черника полезна для кишечника? Как ягода влияет на микрофлору и пищеварение
Забывают о главном: какую ошибку допускают верующие на Яблочный Спас

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео