«Мои самые близкие люди»: кому Шаляпин доверит свое имущество по завещанию
Певец заранее задумался о судьбе своих активов, чтобы после его смерти между родственниками не возникло конфликтов.
Фото: © РИА Новости/Арина Антонова
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Прохор Шаляпин рассказал, что составил завещание
Певец Прохор Шаляпин решил заранее составить завещание, несмотря на относительно молодой возраст. Артист считает, что такой документ необходим каждому человеку, у которого есть имущество, чтобы в будущем избежать споров между наследниками. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.
На вопрос, зачем ему понадобилось завещание в 42 года, Шаляпин ответил, что не считает возраст препятствием для такого решения.
«Завещание должен иметь каждый, у кого есть какое-то имущество. Чтобы его наследники не ругались», — объяснил певец.
Главными людьми, которым он доверяет свои активы, Шаляпин назвал мать и отчима.
«Она и отчим — мои самые близкие люди. Я их поддерживаю, люблю искренне, переживаю за них», — рассказал артист.
Певец старается заботиться о матери и недавно отправил ее вместе с отчимом на отдых в Сочи. По его словам, сейчас они живут неподалеку друг от друга.
«Они недавно ездили отдыхать в Сочи, я им купил путевку на десять дней. Сейчас мы с мамой вообще в одном доме живем, просто в разных подъездах», — отметил Шаляпин.
Артист добавил, что ранее продал квартиру матери в Мытищах и приобрел для нее трехкомнатное жилье в Москве, рядом со своим домом.
«Я продал мамину квартиру в Мытищах и купил ей трехкомнатную, в 75 квадратных метров, в Москве на Автозаводской, по соседству со мной. Мама счастлива», — рассказал певец.
У певца пока нет наследников. Он мечтает о большой семье и не исключает, что в будущем станет отцом. По словам Шаляпина, он хотел бы иметь троих детей и считает, что к этому нужно прийти осознанно.
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