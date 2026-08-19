Мать Яниса Тиммы прервала молчание и обнародовала аудиосообщение от Седоковой

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 366 0

Женщина заявила о лицемерии певицы.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda;Instagram*/ annasedokova, ausmatimma; 5-tv.ru

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Мать Яниса Тиммы Аусма обнародовала голосовое сообщение певицы Анны Седоковой

Мать баскетболиста Яниса Тиммы Аусма опубликовала в своем блоге голосовое сообщение от певицы Анны Седоковой — бывшей жены ее умершего сына.

Аусма заявила, что более не намерена хранить молчание. В день рождения Тиммы Анна прислала матери спортсмена голосовое сообщение «совершенно обескураживающего характера».

«Мне даже на долю секунды почудилась в ее словах искренность! Но лишь на долю, так как она мигом это сообщение удалила и выложила пост о том, в каком кошмаре они жили с Гектором!» — написала Аусма.

Она подчеркнула, что изначально не планировала предавать запись огласке, однако изменила решение.

«Я не имею больше никаких нравственных преград! Лицемерие и игра! Всегда и везде игра», — заявила женщина.

В обнародованном аудиофайле Анна Седокова срывающимся, плачущим голосом уверяет мать покойного, что никогда не желала зла Янису и старалась его беречь. Певица также объяснила, что обратилась именно к Аусме, поскольку посчитала ее единственным человеком, способным понять ее боль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокаты семьи Яниса Тиммы заявили о подделке брачного договора, заключенного между спортсменом и певицей Анной Седоковой. Соответствующие сведения были обнародованы в ходе судебного заседания в Останкинском суде Москвы. Как утверждают юристы, брачный договор подписывался супругами в американском штате Флорида, и бумага заверена подписью местного губернатора.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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