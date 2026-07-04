Армия России нанесла удары по нефтебазе «Канцеровка» в Запорожской области

Российские военные нанесли удар по нефтебазе «Канцеровка», расположенной в районе населенного пункта Высокогорное Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, для атаки использовались беспилотные летательные аппараты «Герань-4» и «Гербера». В министерстве отметили, что целью удара было снижение военно-экономического потенциала противника.

«В целях снижения военно-экономического потенциала противника с применением беспилотных летательных аппаратов „Герань-4“ и „Гербера“ нанесены удары по нефтебазе „Канцеровка“ в районе населенного пункта Высокогорное в Запорожской области», — сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что в результате попаданий инфраструктура нефтебазы получила значительные повреждения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вооруженные силы России в июне освободили 29 населенных пунктов в зоне специальной военной операции — это более 600 квадратных километров территории. Соединения и части объединенной группировки войск наступают по всем направлениям. Он подчеркнул, что заметны продвижения в полосах ответственности группировок «Север» и «Восток».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.